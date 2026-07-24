"Приготували ракети": Зеленський попередив про підготовку нового масованого удару РФ по Україні

Президент України зазначив, що чергова атака ЗС РФ може статись вже в ніч на 25 липня, або цими вихідними.

"Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе – зважайте на сигнали повітряної тривоги", — сказав президент у вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що дуже очікує розуміння з боку партнерів про ППО, які зараз є першим пріоритетом і з яким саме партнери можуть допомогти Україні.

"Всі домовленості мають виконуватись – виконуватись оперативно… і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя. І важливо, що про все, що відбувається в Україні насправді, про російські удари проти наших людей, про затягування Росією своєї війни все більше знають в ключових країнах-партнерах", — сказав президент.

Відео дня

Він також висловив сподівання, що Америка буде з Україною і надалі і "ми зможемо закінчити цю війну достойним миром", адже саме цього потребує Україна.

Зеленський підтвердив, що нині готується до зустрічі з президентом Америки Дональдом Трампом та його командою.

Також він підтвердив, що розвідка повідомляє про те, що в Росії готують на осінь значну нову хвилю мобілізації.

Адже росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають, а Володимир Путін збирається збільшувати атаки і розширювати війну в Україні для чого йому і потрібно більше солдат для штурмів.

"Маємо превентивно від цього захищатись – на всіх рівнях: на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідлстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир", — сказав Зеленський.

Тим часом у Держдумі РФ почали наполегливо заперечувати чутки про нову хвилю мобілізацію в Росії

Член комітету Держдуми з оборони Андрій Колесник заявив, що "ні про яку нову хвилю мобілізації мови не йде", а прийнятий закон про розширений засуджених, які можуть укладати контракти з Міноборони, нібито не має відношення до оголошення військового стану.

"Ряди контрактників поповнюються. І контрактники, і в добровольчих формуваннях люди йдуть захищати свою батьківщину… Штрафбати були у нас, у всіх країнах світу вони були. Але то, що там хтось готується до мобілізації — ні", — сказав парламентар. Заяви про можливу нову мобілізацію в Росії, він назвав "пропагандою".

Нагадаємо, 24 липня росіяни вдарили ракетами по Київській області, де перебували представники української оборонної галузі.

Тим часом у Повітряних силах підтвердили, що російська армія накопичила запас ракет і може продовжити масовані удари по Україні найближчими днями.