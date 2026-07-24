"Приготовили ракеты": Зеленский предупредил о подготовке нового массированного удара РФ по Украине

Президент Украины отметил, что очередная атака ВС РФ может произойти уже в ночь на 25 июля или в эти выходные.

"Мы знаем из разведывательных данных и от наших партнеров, что россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Этот удар может последовать уже сегодня: по предварительной информации, он ожидается в течение 48 часов. Пожалуйста, берегите себя — обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", — сказал президент в вечернем обращении.

Зеленский отметил, что очень рассчитывает на понимание со стороны партнеров в вопросе ПВО, которая сейчас является первоочередным приоритетом, и в том, чем именно партнеры могут помочь Украине.

"Все договоренности должны выполняться — выполняться оперативно… и потребности Украины должны звучать громче в мире, ведь это реальные потребности защиты жизни. И важно, чтобы о том, что на самом деле происходит в Украине, о российских ударах по нашим людям, о затягивании Россией своей войны все больше знали в ключевых странах-партнерах", — сказал президент.

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Он также выразил надежду, что Америка будет и впредь поддерживать Украину и "мы сможем завершить эту войну достойным миром", ведь именно в этом нуждается Украина.

Зеленский подтвердил, что в настоящее время готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом и его командой.

Кроме того, он подтвердил, что, по данным разведки, в России готовят к осени новую масштабную волну мобилизации.

Ведь россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а Владимир Путин собирается активизировать атаки и расширять войну в Украине, для чего ему и требуется больше солдат для штурмов.

"Мы должны превентивно защищаться от этого — на всех уровнях: на фронте, в наших санкциях дальнего действия, а также в средних ударах, в нашей дипломатии и, конечно же, в общении со всеми, кто способен поддержать жизнь, кто способен приблизить мир", — сказал Зеленский.

Тем временем в Госдуме РФ начали настойчиво опровергать слухи о новой волне мобилизации в России

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что "речи о какой-либо новой волне мобилизации не идет", а принятый закон о расширении круга осужденных, которые могут заключать контракты с Минобороны, якобы не имеет отношения к введению военного положения.

"Ряды контрактников пополняются. И контрактники, и в добровольческих формированиях люди идут защищать свою родину… Штрафбаты были у нас, во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации — нет", — сказал парламентарий. Заявления о возможной новой мобилизации в России он назвал "пропагандой".

Напомним, 24 июля россияне нанесли ракетный удар по Киевской области, где находились представители украинской оборонной отрасли.

Между тем в Военно-воздушных силах подтвердили, что российская армия накопила запас ракет и может продолжить массированные удары по Украине в ближайшие дни.