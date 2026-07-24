В Генштабе впервые прокомментировали удар РФ по полигону в Киевской области: подробности

В Генеральном штабе ВСУ отреагировали на российский удар по полигону в Киевской области, где находились представители украинской оборонной отрасли. Там подтвердили, что в результате атаки есть погибшие и раненые, а также подчеркнули необходимость безусловного соблюдения мер безопасности при проведении подобных мероприятий.

В своей публикации издание "Суспільне" сообщает, что в Генеральном штабе ВСУ прокомментировали российский удар по полигону в Киевской области, где на момент атаки находились представители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В Генштабе подчеркнули, что объект, по которому нанесли удар российские войска, является гражданским и не входит в сферу управления Силами обороны Украины.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что независимо от формы собственности или подчинения объекта при организации и проведении массовых или специализированных мероприятий необходимо строго соблюдать все требования безопасности, оценивать возможные риски и обеспечивать использование укрытий.

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Кроме того, в Генеральном штабе также выразили соболезнования семьям и близким погибших в результате российского нападения на Киевскую область 24 июля. Там подтвердили, что в результате удара есть как погибшие, так и пострадавшие.

Удар РФ по выставке дронов в Киевской области 24 июля — что об этом известно

Напомним, что 24 июля российские войска днём нанесли баллистический удар по Киеву и Киевской области. После объявления воздушной тревоги в столице раздались взрывы. Впоследствии о последствиях российского удара сообщил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и участник боевых действий Валерий Боровик. По его словам, атака, вероятно, была спланирована именно под проведение выставки вооружений, а в результате удара есть погибшие и значительные разрушения.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского ракетного удара по Киевской области погибли шесть человек, еще десятки получили ранения. В то же время глава Киевской областной государственной администрации Руслан Олейник заявил, что, по предварительным данным, удар был нанесен по территории частного полигона в Бучанском районе, где в тот момент проходило мероприятие.

Также об ударе сообщили в Украинском совете оружейников. Там сообщили, что российские войска атаковали объект в Киевской области, где находились представители украинской оборонной промышленности. В организации подчеркнули, что информация о точном месте проведения мероприятия публично не распространялась.

По обновленным данным, как сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, в результате российского удара по Бучанскому району Киевской области погибли 10 человек, а более 100 получили ранения. По его словам, правоохранительные органы также проверят, как было организовано мероприятие и были ли соблюдены все необходимые меры безопасности.

Также Фокус сообщал, что после российского удара в одном из населенных пунктов Бучанского района были разрушены дома и сгорели автомобили. Кроме того, по словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, россияне выпустили по Киевской области три баллистические ракеты, одну из которых удалось сбить, а две попали в цели.