У Генштабі вперше прокоментували удар РФ по полігону на Київщині: деталі

У Генеральному штабі ЗСУ відреагували на російський удар по полігону на Київщині, де перебували представники української оборонної галузі. Там підтвердили, що внаслідок атаки є загиблі та поранені, а також наголосили на необхідності безумовного дотримання заходів безпеки під час проведення подібних заходів.

У своїй публікації видання "Суспільне" повідомляє, що у Генеральному штабі ЗСУ прокоментували російський удар по полігону в Київській області, де на момент атаки перебували представники підприємств оборонно-промислового комплексу.

У Генштабі підкреслили, що об'єкт, по якому завдали удару російські війська, є цивільним і не належить до сфери управління Сил оборони України.

Водночас у відомстві наголосили, що незалежно від форми власності чи підпорядкування об'єкта, під час організації та проведення масових або спеціалізованих заходів необхідно суворо дотримуватися всіх вимог безпеки, оцінювати можливі ризики та забезпечувати використання укриттів.

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Крім того, у Генеральному штабі також висловили співчуття родинам і близьким загиблих унаслідок російської атаки на Київщину 24 липня. Там підтвердили, що внаслідок удару є як загиблі, так і постраждалі.

Удар РФ по виставці дронів на Київщині 24 липня — що про це відомо

Нагадаємо, що 24 липня російські війська вдень завдали балістичного удару по Києву та Київській області. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунали вибухи. Згодом про наслідки російського удару повідомив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик. За його словами, атака, ймовірно, була спланована саме під проведення виставки озброєння, а внаслідок удару є загиблі та значні руйнування.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по Київщині загинули шестеро людей, ще десятки дістали поранення. Водночас очільник Київської ОВА Руслан Олійник заявив, що, за попередніми даними, удар було завдано по території приватного полігону в Бучанському районі, де на той момент відбувався захід.

Також удар підтвердили в Українській раді зброярів. Там повідомили, що російські війська атакували локацію в Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії. В організації наголосили, що інформація про точне місце проведення заходу публічно не поширювалася.

За оновленими даними, як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, внаслідок російського удару по Бучанському району Київщини загинули 10 людей, а понад 100 дістали поранення. За його словами, правоохоронці також перевірять, як був організований захід і чи були дотримані всі необхідні заходи безпеки.

Також Фокус писав, що після російського удару в одному з населених пунктів Бучанського району були зруйновані будинки та згоріли автомобілі. Крім того, за словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, росіяни випустили по Київщині три балістичні ракети, одну з яких вдалося збити, а дві влучили в цілі.