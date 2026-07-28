"Шахеди" можуть почати атакувати Львівщину: "Флеш" пояснив, що стримує Росію

Росія поки не може застосовувати керовані дрони-камікадзе для ударів по західних регіонах України через технічні обмеження системи дистанційного керування. Однак у разі активації ретрансляторів на території Білорусі ситуація може змінитися, і під загрозою опиняться Львівська, Волинська та інші області заходу країни.

Як передає видання "Телеграф", про це радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів в ефірі національного телемарафону.

За словами Бескрестнова, наразі російська система онлайн-керування ударними безпілотниками має технічні обмеження щодо дальності роботи. Саме тому керовані "Шахеди" сьогодні не здатні долітати до західних областей України. Він зазначив, що це добре видно на карті, яка демонструє територію, де зараз працює система дистанційного керування.

Карта зони покриття онлайн-керування росіян, яку показав "Флеш" Фото: Скриншот з відео

Як пояснив радник президента, напрямок із боку Білорусі наразі не охоплений цією системою, адже розташовані там ретранслятори не працюють. Саме це не дає російським військам можливості керувати дронами на такій відстані.

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Водночас він наголосив, що така перевага може бути тимчасовою. Якщо ретранслятори на території Білорусі запрацюють, зона дії системи значно розшириться. У такому разі Росія зможе використовувати керовані безпілотники для ударів по Львівщині, Волині та інших регіонах на заході України.

Крім цього, Бескрестнов звернув увагу на зміну тактики застосування російських "Шахедів". За його словами, безпілотники оснащують сучасними камерами, які дозволяють оператору в реальному часі знаходити потрібний об'єкт і передавати його на автоматичне супроводження.

Він пояснив, що оператор може помітити ціль, наприклад локомотив, із відстані близько трьох кілометрів, після чого позначити її для захоплення. Надалі дрон самостійно супроводжує об'єкт і завдає удару, навіть без постійного керування оператором.

Також в ефірі Бескрестнов зазначив, що російські військові дедалі більше відмовляються від масованих атак, оскільки вони не завжди дають бажаний результат. Натомість окупанти роблять ставку на точкові удари по важливих об'єктах, використовуючи нові технології та вдосконалені можливості керованих безпілотників.

Раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповідав, що восени Росія може посилити повітряні атаки по західних областях України, зокрема по Івано-Франківську. Через це, за його словами, жителям не варто вважати події, які нині відбуваються в Києві, чимось далеким. Він припустив, що аналогічна загроза може постати й перед іншими містами.

Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснбвав, що російські війська змінили тактику ударів по Україні, значно збільшивши використання балістичних ракет і почавши частіше атакувати вдень. Так, лише за минулий тиждень РФ застосувала понад 50 балістичних ракет.