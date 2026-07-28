"Шахеды" могут начать атаковать Львовскую область: "Флеш" объяснил, что сдерживает Россию

Россия пока не может использовать управляемые дроны-камикадзе для нанесения ударов по западным регионам Украины из-за технических ограничений системы дистанционного управления. Однако в случае активации ретрансляторов на территории Беларуси ситуация может измениться, и под угрозой окажутся Львовская, Волынская и другие области на западе страны.

Как сообщает издание "Телеграф", об этом советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал в эфире национального телемарафона.

По словам Бескрестнова, в настоящее время российская система онлайн-управления ударными беспилотниками имеет технические ограничения по дальности действия. Именно поэтому управляемые "Шахеды" сегодня не способны долететь до западных областей Украины. Он отметил, что это хорошо видно на карте, которая демонстрирует территорию, где сейчас работает система дистанционного управления.

Карта зоны покрытия системы онлайн-управления россиян, которую показал "Флеш" Фото: Скриншот из видео

Как пояснил советник президента, направление со стороны Беларуси пока не охвачено этой системой, поскольку расположенные там ретрансляторы не работают. Именно это не позволяет российским войскам управлять дронами на таком расстоянии.

Відео дня

В то же время он подчеркнул, что такое преимущество может быть временным. Если ретрансляторы на территории Беларуси начнут работать, зона действия системы значительно расширится. В таком случае Россия сможет использовать управляемые беспилотники для нанесения ударов по Львовской области, Волыни и другим регионам на западе Украины.

Кроме того, Бескрестнов обратил внимание на изменение тактики применения российских "Шахедов". По его словам, беспилотники оснащают современными камерами, которые позволяют оператору в режиме реального времени находить нужный объект и переводить его в режим автоматического сопровождения.

Он пояснил, что оператор может обнаружить цель, например локомотив, с расстояния около трёх километров, после чего пометить её для захвата. В дальнейшем дрон самостоятельно сопровождает объект и наносит удар, даже без постоянного управления со стороны оператора.

Кроме того, в эфире Бескрестнов отметил, что российские военные всё чаще отказываются от массированных атак, поскольку они не всегда приносят желаемый результат. Вместо этого оккупанты делают ставку на точечные удары по важным объектам, используя новые технологии и усовершенствованные возможности управляемых беспилотников.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказывал, что осенью Россия может усилить воздушные удары по западным областям Украины, в частности по Ивано-Франковску. Поэтому, по его словам, жителям не стоит считать события, которые сейчас происходят в Киеве, чем-то далеким. Он предположил, что аналогичная угроза может возникнуть и для других городов.

Кроме того, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что российские войска изменили тактику ударов по Украине, значительно увеличив применение баллистических ракет и начав чаще наносить удары днем. Так, только за прошедшую неделю РФ применила более 50 баллистических ракет.