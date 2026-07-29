Хмара озвучив нову стратегію України у війні: чому більше не буде відповіді "ударом на удар"

Україна не може дозволити собі вести війну за принципом "удар у відповідь на удар", адже ресурси сторін є неспівставними. Саме тому Київ робить ставку на асиметричні дії, які дозволяють завдавати Росії максимальних втрат із мінімальними витратами для України.

Як пише Reuters, про це виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара заявив в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер. Зокрема, це стало його першою публічною розмовою після призначення на посаду.

За словами Хмари, він має чітке розуміння того, які інструменти та підходи можуть підвищити ефективність української оборони. Він наголосив, що сучасна війна вимагає не лише новітніх технологій, а й грамотного планування, ефективного використання наявних ресурсів та швидкого ухвалення рішень.

Окрему увагу виконувач обов'язків міністра оборони приділив питанням логістики. Він зазначив, що успіх бойових операцій значною мірою залежить від того, наскільки своєчасно військові отримують необхідне озброєння, техніку та інше забезпечення. Саме ефективне управління ресурсами, за його словами, є одним із ключових чинників успішних дій українських Сил оборони.

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Коментуючи українські удари по російських нафтопереробних заводах та інших стратегічних об'єктах, Хмара пояснив, що Україна не може дозволити собі копіювати тактику противника.

"Ми не можемо завдавати удари на удар. Ми повинні бути асиметричними", — заявив він.

Хмара пояснив, що головна мета таких операцій — змусити Росію витрачати на захист і відновлення своєї інфраструктури значно більше ресурсів, ніж Україна витрачає на проведення самих ударів. Саме такий підхід, на його думку, є найбільш ефективним у війні проти держави, яка має значно більші людські та матеріальні ресурси.

Reuters зазначає, що удари українських безпілотників і далекобійних засобів ураження по об'єктах нафтової промисловості вже вплинули на паливний сектор Росії, спричинивши дефіцит пального в окремих регіонах країни. Водночас, попри заяви Москви про просування на окремих ділянках фронту, українські військові продовжують стримувати наступ російських сил і уповільнювати їхнє просування.

Також Хмара висловив сподівання, що співпраця України та Сполучених Штатів у майбутньому переросте у повноцінне стратегічне партнерство. Він зазначив, що Україна вже накопичила унікальний досвід ведення сучасної війни, який може бути корисним для союзників.

Крім того, посадовець наголосив на необхідності розвитку власного виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, це є одним із ключових завдань для посилення української протиповітряної оборони та захисту країни від російських ракетних і повітряних атак.

Нагадаємо, що раніше Михайло Федоров представив план ведення війни, який передбачав три головні завдання: посилення захисту українського неба, знищення російських військ і техніки, а також удари по економіці РФ, зокрема по нафтовій галузі та тіньовому флоту. Для цього Україна планувала розвивати власне виробництво зброї, впроваджувати нові технології та посилювати співпрацю із західними партнерами.

Варто зауважити, що Євгеній Хмара офіційно почав виконувати обов'язки міністра оборони України 20 липня 2026 року після призначення заступником міністра оборони. До цього він очолював Центр спеціальних операцій "А" СБУ та відповідав за далекобійні операції Служби безпеки.