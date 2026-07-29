Хмара озвучил новую стратегию Украины в войне: почему больше не будет ответа "удар за удар"

Украина не может позволить себе вести войну по принципу "удар в ответ на удар", ведь ресурсы сторон несопоставимы. Именно поэтому Киев делает ставку на асимметричные действия, которые позволяют наносить России максимальные потери при минимальных затратах для Украины.

Как сообщает Reuters, об этом исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил в интервью американской блогерше Лоре Лумер. В частности, это стало его первым публичным выступлением после назначения на эту должность.

По словам Хмары, он четко понимает, какие инструменты и подходы могут повысить эффективность украинской обороны. Он подчеркнул, что современная война требует не только новейших технологий, но и грамотного планирования, эффективного использования имеющихся ресурсов и быстрого принятия решений.

Особое внимание исполняющий обязанности министра обороны уделил вопросам логистики. Он отметил, что успех боевых операций в значительной степени зависит от того, насколько своевременно военные получают необходимое вооружение, технику и другое обеспечение. Именно эффективное управление ресурсами, по его словам, является одним из ключевых факторов успешных действий украинских Сил обороны.

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Комментируя украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим стратегическим объектам, Хмара пояснил, что Украина не может позволить себе копировать тактику противника.

"Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично", — заявил он.

Хмара пояснил, что главная цель таких операций — заставить Россию тратить на защиту и восстановление своей инфраструктуры значительно больше ресурсов, чем Украина тратит на проведение самих ударов. Именно такой подход, по его мнению, является наиболее эффективным в войне против государства, располагающего значительно большими людскими и материальными ресурсами.

Reuters отмечает, что удары украинских беспилотников и дальнобойных средств поражения по объектам нефтяной промышленности уже повлияли на топливный сектор России, вызвав дефицит топлива в отдельных регионах страны. В то же время, несмотря на заявления Москвы о продвижении на отдельных участках фронта, украинские военные продолжают сдерживать наступление российских сил и замедлять их продвижение.

Кроме того, Хмара выразил надежду, что сотрудничество Украины и Соединенных Штатов в будущем перерастет в полноценное стратегическое партнерство. Он отметил, что Украина уже накопила уникальный опыт ведения современной войны, который может пригодиться союзникам.

Кроме того, чиновник подчеркнул необходимость развития собственного производства ракет-перехватчиков для систем Patriot. По его словам, это одна из ключевых задач по укреплению украинской противовоздушной обороны и защите страны от российских ракетных и воздушных атак.

Напомним, что ранее Михаил Федоров представил план ведения войны, который предусматривал три основные задачи: усиление защиты украинского неба, уничтожение российских войск и техники, а также удары по экономике РФ, в частности по нефтяной отрасли и теневому флоту. Для этого Украина планировала развивать собственное производство оружия, внедрять новые технологии и укреплять сотрудничество с западными партнерами.

Стоит отметить, что Евгений Хмара официально приступил к исполнению обязанностей министра обороны Украины 20 июля 2026 года после назначения на должность заместителя министра обороны. До этого он возглавлял Центр специальных операций "А" СБУ и отвечал за дальнобойные операции Службы безопасности.