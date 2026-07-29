Щоб синам не довелося воювати: Євгеній Хмара назвав термін, у який прагне завершити війну

Генерал Євгеній Хмара, який нині тимчасово виконує обов'язки міністра оборони України, дав відверте інтерв'ю американській журналістці та блогерці Лорі Лумер.

Євгеній Хмара та Лора Лумер говорили про війну в Україні, його бачення для Міністерства оборони, розвиток партнерства між США та Україною, а також про те, чого Вашингтон може навчитися з боротьби Києва проти Москви.

Лора Лумер розповіла, що зустріч із Хмарою відбулась після її повернення зі сходу України, де ближче до лінії фронту "темні реалії війни постають особливо виразно": "Один образ залишається в пам'яті: довга ділянка дороги поблизу Харкова, вздовж якої автозаправні станції — і навіть пожежна частина — були перетворені на руїни послідовними російськими ударами дронів".

За її словами, інтерв'ю із Євгенієм Хмарою, першим, яке він дав на новій посаді, вийшло відвертим та дуже особистим.

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"Він уже втратив на війні брата. У нього двоє синів — 11 і 9 років. Його особиста мета, сказав він, — завершити бойові дії до того, як вони досягнуть призовного віку, аби замість війни діти могли допомагати відбудовувати свою країну", — зазначила журналістка.

Хмара, який донедавна командував елітним Центром спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, а потім недовго очолював саму СБУ, подякував Лумер за приїзд до України й зауважив, що слова мають значення в цій війні.

Перше інтерв'ю Євгенія Хмари – про що очільник Міноборони України говорив з Лорою Лумер

Журналістка зазначила, що на власні очі побачила системне знищення цивільної інфраструктури в Україні та запитала, чому Росія свідомо цілить по автозаправних станціях та інших невійськових об'єктах — і чим підхід України відрізняється, коли вона завдає ударів по території Росії.

Лора Лумер взяла перше інтерв'ю в Євгенія Хмари на новій посаді Фото: Міноборони України

"Росія зацікавлена в тероризуванні цивільних. Україна зацікавлена в захисті своїх людей", — за словами Хмари, поки Москва намагається зробити повсякденне життя звичайних українців нестерпним, Київ свідомо зосереджується на військово-промисловому комплексі Росії: нафтопереробних заводах, транспортних вузлах та інших елементах, які забезпечують її воєнні зусилля.

Хмара відверто розповів, чому президент Зеленський обрав його на цю посаду. Раніше тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Хмара очолював ЦСО "А" — один із провідних підрозділів спеціальних операцій України. Роки планування та керування бойовими операціями, за його словами, дали йому те, чого не може дати жодна кабінетна посада: чітке розуміння того, що працює на полі бою, що насправді потрібно воїнам і як залишатися на крок попереду ворога.

Серед його пріоритетів у Міністерстві оборони — захист маршрутів постачання від російських дронів, забезпечення підрозділів необхідними засобами та своєчасне доведення ресурсів до воїнів.

"У мене в голові є реальна картина того, що використовується, що можна застосовувати проти ворога і що може бути найефективнішим надалі", — сказав він.

Він вважає, що досвід служби сформував один з найважливіших підходів до взаємодії з військовими: "Ми діємо за одними правилами. Я довіряю їм, а вони довіряють мені".

Також він дотримується принципу: "Не відправляй людину туди, куди не готовий піти сам", а посаду в Міністерстві оборони сприймає як бойове завдання — захистити державу, підтримати тих, хто на передовій, і подбати про їхні родини.

На запитання, як Україні вдалося не лише стримати, а й завдати серйозної шкоди значно більшій російській армії, Хмара відповів прямо: "Ми не можемо відповідати ударом на удар. Ми маємо діяти асиметрично".

Тому українські далекобійні удари по РФ спрямовані на те, щоб завдавати втрат, які значно перевищують витрати України на їх здійснення.

Це стосується і операції "Павутина" — дронової атаки на російський флот стратегічних бомбардувальників, яку здійснив підрозділ, яким Хмара раніше командував.

Також говорили про інновацій на полі бою. Майбутні конфлікти, стверджує Хмара, виграватимуть ті, хто швидше впроваджує інновації, швидше адаптується і всюди, де можливо, зберігає людське життя. Цей погляд співзвучний акценту Міністра війни США Піта Гегсета на швидкій адаптації та ініціативі Пентагону "Арсенал свободи".

Він сподівається, що співпраця США та України переросте у міцне стратегічне партнерство, адже Америка має найпотужніше військо у світі; Україна накопичила унікальний досвід сучасної війни. Разом, за його словами, дві країни можуть навчатися одна в одної та ставати сильнішими перед спільними противниками.

Хмара також наголосив, що для України критично важливо отримати можливість виробляти ракети-перехоплювачі Patriot, необхідні для захисту від російських балістичних атак.

Лора Лумер вже кілька днів перебуває в Україні та бачить війну із Росією на власні очі

Підсумовуючи, Лора Лумер зазначила, що російсько-українська війна стосується не лише України, адже уроки, які з неї випливають, мають прямі наслідки для національної безпеки Америки і для того, як Сполучені Штати готуються до майбутніх противників та реалій сучасної дронової війни.

Нагадаємо, Фокус писав про призначення Євгеній Хмари на пост т.в.о. міністра оборони України.

Також ми розповідали про що Лора Лумер говорила із президентом Володимиром Зеленським.