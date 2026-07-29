Чтобы сыновьям не пришлось воевать: Евгений Хмара назвал срок, в который он стремится завершить войну

Генерал Евгений Хмара, который в настоящее время временно исполняет обязанности министра обороны Украины, дал откровенное интервью американской журналистке и блогерше Лоре Лумер.

Евгений Хмара и Лора Лумер обсудили войну в Украине, его видение работы Министерства обороны, развитие партнерства между США и Украиной, а также то, чему Вашингтон может поучиться у Киева в борьбе против Москвы.

Лора Лумер рассказала, что встреча с Хмарой состоялась после её возвращения с востока Украины, где ближе к линии фронта "мрачные реалии войны проявляются особенно ярко": "Один образ остаётся в памяти: длинный участок дороги вблизи Харькова, вдоль которого автозаправочные станции — и даже пожарная часть — были превращены в руины последовательными российскими ударами дронов".

По её словам, интервью с Евгением Хмарой, первое, которое он дал на новой должности, получилось откровенным и очень личным.

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"Он уже потерял на войне брата. У него двое сыновей — 11 и 9 лет. Его личная цель, как он сказал, — завершить боевые действия до того, как они достигнут призывного возраста, чтобы вместо войны дети могли помогать восстанавливать свою страну", — отметила журналистка.

Хмара, который до недавнего времени командовал элитным Центром специальных операций "А" Службы безопасности Украины, а затем недолго возглавлял саму СБУ, поблагодарил Лумера за приезд в Украину и отметил, что слова имеют значение в этой войне.

Первое интервью Евгения Хмары — о чем глава Минобороны Украины беседовал с Лорой Лумер

Журналистка отметила, что собственными глазами видела систематическое уничтожение гражданской инфраструктуры в Украине, и спросила, почему Россия сознательно наносит удары по автозаправочным станциям и другим невоенным объектам — и чем отличается подход Украины, когда она наносит удары по территории России.

Лора Лумер взяла первое интервью у Евгения Хмары в его новой должности Фото: Минобороны Украины

"Россия заинтересована в терроризировании мирного населения. Украина заинтересована в защите своих граждан", — по словам Хмары, пока Москва пытается сделать повседневную жизнь обычных украинцев невыносимой, Киев сознательно сосредотачивается на военно-промышленном комплексе России: нефтеперерабатывающих заводах, транспортных узлах и других объектах, обеспечивающих её военные усилия.

Хмара откровенно рассказал, почему президент Зеленский выбрал его на эту должность. Ранее временно исполняющий обязанности министра обороны Хмара возглавлял ЦСО "А" — одно из ведущих подразделений специальных операций Украины. Годы планирования и управления боевыми операциями, по его словам, дали ему то, чего не может дать ни одна кабинетная должность: четкое понимание того, что работает на поле боя, что на самом деле нужно воинам и как оставаться на шаг впереди врага.

Среди его приоритетов в Министерстве обороны — защита маршрутов снабжения от российских дронов, обеспечение подразделений необходимыми средствами и своевременная доставка ресурсов солдатам.

"У меня в голове сложилась реальная картина того, что используется, что можно применять против врага и что может оказаться наиболее эффективным в дальнейшем", — сказал он.

Он считает, что опыт службы сформировал один из важнейших подходов к взаимодействию с военными: "Мы действуем по одним и тем же правилам. Я доверяю им, а они доверяют мне".

Кроме того, он придерживается принципа: "Не отправляй человека туда, куда не готов пойти сам", а должность в Министерстве обороны воспринимает как боевую задачу — защитить государство, поддержать тех, кто находится на передовой, и позаботиться об их семьях.

На вопрос о том, как Украине удалось не только сдержать, но и нанести серьёзный ущерб значительно превосходящей её по численности российской армии, Хмара ответил прямо: "Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично".

Поэтому украинские удары с большого расстояния по РФ направлены на то, чтобы наносить потери, значительно превышающие затраты Украины на их осуществление.

Это касается и операции "Паутина" — атаки с использованием дронов на российский флот стратегических бомбардировщиков, которую осуществило подразделение, которым ранее командовал Хмара.

Также обсуждались инновации на поле боя. Будущие конфликты, утверждает Хмара, будут выигрывать те, кто быстрее внедряет инновации, быстрее адаптируется и везде, где это возможно, сохраняет человеческую жизнь. Эта точка зрения созвучна акценту министра обороны США Пита Хэгсета на быстрой адаптации и инициативе Пентагона "Арсенал свободы".

Он надеется, что сотрудничество США и Украины перерастет в прочное стратегическое партнерство, ведь у Америки — самая мощная армия в мире, а Украина накопила уникальный опыт ведения современной войны. Вместе, по его словам, две страны могут учиться друг у друга и становиться сильнее перед лицом общих противников.

Хмара также подчеркнул, что для Украины крайне важно получить возможность производить ракеты-перехватчики Patriot, необходимые для защиты от российских баллистических атак.

Лора Лумер уже несколько дней находится в Украине и видит войну с Россией собственными глазами

Подводя итог, Лора Лумер отметила, что российско-украинская война касается не только Украины, ведь уроки, которые из неё извлекаются, имеют прямые последствия для национальной безопасности Америки и для того, как Соединённые Штаты готовятся к будущим противникам и реалиям современной дронной войны.

Напомним, что "Фокус" писал о назначении Евгения Хмары на должность и.о. министра обороны Украины.

Кроме того, мы рассказывали о том, о чем Лора Лумер беседовала с президентом Владимиром Зеленским.