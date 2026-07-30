Ховалися понад 56 тисяч людей: в метро Києва відреагували на скарги на недопуск в укриття

Понад 56 тисяч людей перебували на станціях київського метро під час повітряної тривоги в ніч проти 30 липня. У столичній підземці спростували інформацію про те, що на деякі станції нібито не пускали людей під час ворожої атаки.

У КП "Київський метрополітен" повідомляють, що після оголошення повітряної тривоги всі станції метро були відкриті та працювали як укриття. Загалом у ніч атаки підземка прийняла понад 56 тисяч людей, які скористалися станціями для захисту від небезпеки.

І, як пояснил у відомстві, повідомлення про нібито обмеження доступу до окремих станцій, як пошрювалися напередодні, не відповідають дійсності. За словами представників метро, такі заяви могли з’явитися через те, що працівники просили людей перейти зі службових приміщень та проходів на платформи.

Зокрема, службові зони не призначені для перебування пасажирів і доступ до них обмежений з міркувань безпеки. Натомість для укриття під час повітряної тривоги використовуються платформи та доступні для цього частини станцій.

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Крім того, у КП "Київський метрополітен" нагадали, що під час тривог 46 підземних станцій працюють як укриття. Для зручності людей відкривають усі вестибюлі, щоб містяни могли швидше потрапити до безпечного місця.

Також у підприємстві звернули увагу, що цієї ночі на деяких станціях було дуже багато людей. Значна кількість киян почала спускатися в метро близько 22:00 — у цей час підземка ще працювала у звичайному режимі та перевозила пасажирів.

"Цієї ночі на окремих станціях була надзвичайно велика кількість людей", — йдеться в дописі.

З огляду на це, містянам радять, за можливості, обирати центральні станції, де зазвичай більше місця для розміщення людей. Якщо є потреба скористатися метро як укриттям, приходити на станцію потрібно до завершення її роботи для пасажирів. Безпосередньо графік роботи можна знайти безпосередньо на кожній станції.

У метрополітені також закликали не приносити до укриттів великі речі, зокрема матраци чи намети, оскільки такі предмети займають багато місця, яке під час обстрілів може знадобитися іншим людям.

Крім того, пасажирів просять не сидіти на ескалаторах і не залишати там свої речі. У разі необхідності евакуації або іншої надзвичайної ситуації ескалатори мають бути вільними для швидкого запуску.

В цілому, київський метрополітен є об’єктом подвійного призначення. Так, у звичайний час він перевозить пасажирів, а під час повітряних тривог — використовується як укриття. Водночас метро не є спеціальною спорудою цивільного захисту, тому важливо дотримуватися правил перебування на станціях.

"У "Київському метрополітені" також закликають містян із повагою ставитися одне до одного та до працівників метрополітену, які забезпечують роботу станцій і докладають максимум зусиль, щоб люди могли перебувати в укритті в безпечних умовах", — йдеться в офіційному повідомленні.

Варто зауважити, що ввечері 29 липня Telegram-канал "Київ ІНФО", посилаючись на повідомлення місцевих, поширив інформацію про нібито обмеження доступу до окремих станцій метро. Зокрема, у дописі йшлося, що через нестачу місць у підземці на деякі станції начебто не пропускали людей.

Раніше у КП "Київський метрополітен" закликали містян не приносити до метро громіздкі речі — зокрема намети та надувні матраци, оскільки вони займають багато простору, а за можливості радили обирати для укриття центральні станції, де зазвичай більше місця для розміщення людей, зокрема "Золоті ворота", "Площа Українських Героїв", "Майдан Незалежності" та "Хрещатик".

Окрім цього, 2 червня після масованої атаки РФ на Київ у соцмережах розгорівся скандал через використання наметів і великих речей у метро під час повітряних тривог. Частина киян заявила, що такі предмети займають багато місця в укриттях, через що іншим людям не вистачає простору.