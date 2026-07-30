Прятались более 56 тысяч человек: в метро Киева отреагировали на жалобы о недопуске в укрытие

Более 56 тысяч человек находились на станциях киевского метро во время воздушной тревоги в ночь на 30 июля. В столичной подземке опровергли информацию о том, что на некоторые станции якобы не пускали людей во время вражеской атаки.

В КП "Киевский метрополитен" сообщают, что после объявления воздушной тревоги все станции метро были открыты и использовались в качестве укрытий. Всего в ночь атаки метро приняло более 56 тысяч человек, которые воспользовались станциями для защиты от опасности.

И, как пояснили в ведомстве, сообщения о якобы ограничении доступа к отдельным станциям, которые распространялись накануне, не соответствуют действительности. По словам представителей метрополитена, такие заявления могли появиться из-за того, что сотрудники просили людей перейти из служебных помещений и проходов на платформы.

В частности, служебные зоны не предназначены для пребывания пассажиров, и доступ к ним ограничен из соображений безопасности. Вместо этого для укрытия во время воздушной тревоги используются платформы и доступные для этого части станций.

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Кроме того, в КП "Киевский метрополитен" напомнили, что во время тревог 46 подземных станций используются в качестве укрытий. Для удобства людей открываются все вестибюли, чтобы жители города могли быстрее добраться до безопасного места.

Кроме того, в компании отметили, что этой ночью на некоторых станциях было очень много людей. Значительное количество киевлян начало спускаться в метро около 22:00 — в это время метро ещё работало в обычном режиме и перевозило пассажиров.

"Этой ночью на некоторых станциях было чрезвычайно много людей", — говорится в сообщении.

Учитывая это, горожанам рекомендуется, по возможности, выбирать центральные станции, где обычно больше места для размещения людей. Если возникла необходимость использовать метро в качестве укрытия, на станцию следует приходить до окончания её работы для пассажиров. Расписание работы можно найти непосредственно на каждой станции.

В метрополитене также призвали не приносить в убежища крупногабаритные вещи, в частности матрасы или палатки, поскольку такие предметы занимают много места, которое во время обстрелов может понадобиться другим людям.

Кроме того, пассажиров просят не сидеть на эскалаторах и не оставлять там свои вещи. В случае необходимости эвакуации или другой чрезвычайной ситуации эскалаторы должны быть свободны для быстрого запуска.

В целом, киевский метрополитен является объектом двойного назначения. Так, в обычное время он перевозит пассажиров, а во время воздушных тревог — используется в качестве укрытия. В то же время метро не является специальным сооружением гражданской защиты, поэтому важно соблюдать правила пребывания на станциях.

"В "Киевском метрополитене" также призывают горожан с уважением относиться друг к другу и к сотрудникам метрополитена, которые обеспечивают работу станций и прилагают максимум усилий, чтобы люди могли находиться в укрытии в безопасных условиях", — говорится в официальном сообщении.

Стоит отметить, что вечером 29 июля Telegram-канал "Киев ИНФО", ссылаясь на сообщения местных жителей, распространил информацию о якобы ограничении доступа к отдельным станциям метро. В частности, в сообщении говорилось, что из-за нехватки мест в метро на некоторые станции якобы не пропускали людей.

Ранее в КП "Киевский метрополитен" призвали горожан не приносить в метро громоздкие вещи — в частности, палатки и надувные матрасы, поскольку они занимают много места, а по возможности советовали выбирать для укрытия центральные станции, где обычно больше места для размещения людей, в частности "Золотые ворота", "Площадь Украинских Героев", "Майдан Независимости" и "Крещатик".

Кроме того, 2 июня после массированной атаки РФ на Киев в соцсетях разгорелся скандал из-за использования палаток и крупногабаритных предметов в метро во время воздушных тревог. Часть киевлян заявила, что такие предметы занимают много места в укрытиях, из-за чего другим людям не хватает пространства.