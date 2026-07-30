Після тривалої паузи: РФ могла вдарити по Україні північнокорейськими ракетами KN-23, — Ігнат

30 липня під час однієї з наймасштабніших комбінованих повітряних атак по Україні російські війська, ймовірно, застосували північнокорейські балістичні ракети KN-23. Остаточного підтвердження цього поки немає, однак українська розвідка не відкидає такої можливості, а сама ракета вперше за тривалий час знову з'явилася у зведеннях Повітряних сил.

Як розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Суспільне", цієї ночі Росія випустила по Україні 74 ракети різних типів і 284 безпілотники. Водночас станом на 09:00 українська протиповітряна оборона знищила або подавила 55 ракет і 265 дронів.

За словами Ігната, нічний обстріл став одним із найпотужніших за останній час, оскільки російські війська одночасно атакували кілька регіонів країни, а також поєднали удари балістичними та крилатими ракетами із запуском великої кількості ударних безпілотників.

Зокрема, найбільше балістичних ракет ворог спрямував на Київщину, тоді як Львівщина зазнала масованого удару крилатими ракетами.

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Крім того, представник Повітряних сил повідомив, що під час атаки окупанти використали ракети "Циркон", "Онікс", ракети комплексів С-400, а також інші засоби ураження, які летять за балістичною траєкторією. Водночас українська розвідка перевіряє інформацію про можливе застосування північнокорейських ракет KN-23.

За словами Ігната, саме ця модифікація ракети тривалий час не згадувалася у зведеннях, однак тепер знову фігурує через наявні розвідувальні дані. Він наголосив, що наразі підтвердити використання KN-23 неможливо, однак і виключати таку версію підстав немає.

Під час ефіру він також звернув увагу на проблему перехоплення балістичних ракет. За його словами, саме вони залишаються найбільш складними цілями для української ППО. Ефективно збивати таке озброєння дозволяють лише сучасні системи Patriot, тому Україна й надалі потребує додаткових комплексів та запасу ракет до них.

Водночас, попри масштаб атаки, значну частину повітряних цілей вдалося знищити. Так, повітряні сили підтвердили збиття 54 із 61 крилатої ракети. Натомість дані щодо кількох інших ракет ще уточнюються, оскільки інформації про місця їхнього падіння або можливі руйнування поки немає.

Та все ж, попри успішну роботу ППО, уникнути влучань не вдалося. За словами Ігната, зафіксовано удари шістьма балістичними, трьома протикорабельними та двома крилатими ракетами. Одними з найбільш постраждалих міст стали Львів і Кривий Ріг, де російські удари спричинили значні руйнування.

Ще однією особливістю нічної атаки стало те, що одна з російських крилатих ракет залетіла на територію Польщі та вибухнула в Люблінському воєводстві. За словами Ігната, це вже не перший випадок, коли російські засоби ураження порушують повітряний простір країни-члена НАТО, що, на його думку, потребує відповідної міжнародної реакції.

Крім того, представник Повітряних сил зазначив, що Росія дедалі активніше комбінує різні типи озброєння під час атак. Через обмежені запаси класичних балістичних ракет окупанти використовують для ударів по наземних цілях також переобладнані ракети комплексів С-400, а ймовірно — і ракети північнокорейського виробництва. Така тактика дозволяє ворогу збільшувати інтенсивність повітряних ударів і водночас ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

Під час розмови із журналістами Ігнат закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бо, за його словами, навіть після завершення нічної масованої атаки російські війська продовжують запускати реактивні безпілотники, які становлять серйозну загрозу через високу швидкість та можуть атакувати українські міста і вдень. Саме тому слід реагувати на кожне попередження про небезпеку необхідно без зволікань.

"Було багато людей у київському метро та в укриттях інших міст. Люди відреагували на попередження, адже були явні ознаки підготовки Росії до масованого удару: фіксувалися вильоти стратегічної авіації, велика кількість пусків, а також розвідка повідомляла про загрозу застосування балістики. Маємо бути готові до різних сценаріїв. Водночас атаки не припиняються і вдень – реактивні безпілотники продовжують атакувати з півдня. Тому дуже важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ці швидкі цілі становлять серйозну небезпеку", – наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, атакувавши ракетами та безпілотниками низку регіонів. Внаслідок обстрілів загинули мирні жителі, серед яких четверо дітей, а також були пошкоджені десятки житлових будинків та цивільних об'єктів.

Також Фокус писав, що цієї ночі РФ запустила по Україні понад 70 ракет, значна частина яких була балістичною, а також більш як 280 ударних безпілотників. Як повідомив президент Володимир Зеленський, українські захисники збили понад 260 дронів, а бойова авіація та мобільні вогневі групи також знищили значну кількість крилатих ракет.