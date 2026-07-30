После длительной паузы: РФ могла ударить по Украине северокорейскими ракетами KN-23, — Игнат

30 июля в ходе одной из самых масштабных комбинированных воздушных атак по Украине российские войска, вероятно, применили северокорейские баллистические ракеты KN-23. Окончательного подтверждения этого пока нет, однако украинская разведка не исключает такой возможности, а сама ракета впервые за долгое время вновь появилась в сводках Воздушных сил.

Как сообщил начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Суспільне", этой ночью Россия выпустила по Украине 74 ракеты различных типов и 284 беспилотника. При этом по состоянию на 09:00 украинская противовоздушная оборона уничтожила или перехватила 55 ракет и 265 дронов.

По словам Игната, ночной обстрел стал одним из самых мощных за последнее время, поскольку российские войска одновременно атаковали несколько регионов страны, а также совместили удары баллистическими и крылатыми ракетами с запуском большого количества ударных беспилотников.

В частности, наибольшее количество баллистических ракет противник нанес по Киевской области, тогда как Львовская область подверглась массированному удару крылатыми ракетами.

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Кроме того, представитель Воздушных сил сообщил, что во время атаки оккупанты применили ракеты "Циркон", "Оникс", ракеты комплексов С-400, а также другие средства поражения, летящие по баллистической траектории. В то же время украинская разведка проверяет информацию о возможном применении северокорейских ракет KN-23.

По словам Игната, именно эта модификация ракеты долгое время не упоминалась в сводках, однако теперь вновь фигурирует в связи с имеющимися разведывательными данными. Он подчеркнул, что на данный момент подтвердить использование KN-23 невозможно, однако и исключать такую версию оснований нет.

Во время эфира он также обратил внимание на проблему перехвата баллистических ракет. По его словам, именно они остаются наиболее сложными целями для украинской ПВО. Эффективно сбивать такое вооружение позволяют только современные системы Patriot, поэтому Украина и в дальнейшем нуждается в дополнительных комплексах и запасе ракет к ним.

В то же время, несмотря на масштаб атаки, значительную часть воздушных целей удалось уничтожить. Так, военно-воздушные силы подтвердили сбивание 54 из 61 крылатой ракеты. В то же время данные по нескольким другим ракетам ещё уточняются, поскольку информации о местах их падения или возможных разрушениях пока нет.

И все же, несмотря на успешную работу ПВО, избежать попаданий не удалось. По словам Игната, зафиксированы удары шестью баллистическими, тремя противокорабельными и двумя крылатыми ракетами. Одними из наиболее пострадавших городов стали Львов и Кривой Рог, где российские удары привели к значительным разрушениям.

Еще одной особенностью ночной атаки стало то, что одна из российских крылатых ракет залетела на территорию Польши и взорвалась в Люблинском воеводстве. По словам Игната, это уже не первый случай, когда российские средства поражения нарушают воздушное пространство страны-члена НАТО, что, по его мнению, требует соответствующей международной реакции.

Кроме того, представитель Военно-воздушных сил отметил, что Россия всё активнее сочетает различные типы вооружения при нанесении ударов. Из-за ограниченных запасов классических баллистических ракет оккупанты используют для ударов по наземным целям также переоборудованные ракеты комплексов С-400, а вероятно — и ракеты северокорейского производства. Такая тактика позволяет врагу увеличивать интенсивность воздушных ударов и одновременно затрудняет работу украинской противовоздушной обороны.

Во время беседы с журналистами Игнат призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку, по его словам, даже после завершения ночной массированной атаки российские войска продолжают запускать реактивные беспилотники, которые представляют серьезную угрозу из-за высокой скорости и могут атаковать украинские города и днем. Именно поэтому на каждое предупреждение об опасности следует реагировать без промедления.

"В киевском метро и в укрытиях других городов было много людей. Люди отреагировали на предупреждение, ведь были явные признаки подготовки России к массированному удару: фиксировались вылеты стратегической авиации, большое количество запусков, а также разведка сообщала об угрозе применения баллистических ракет. Мы должны быть готовы к различным сценариям. В то же время атаки не прекращаются и днем – реактивные беспилотники продолжают наносить удары с юга. Поэтому очень важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь эти быстрые цели представляют серьезную опасность", – подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, в ночь на 30 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, атаковав ракетами и беспилотниками ряд регионов. В результате обстрелов погибли мирные жители, в том числе четверо детей, а также были повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов.

Также Фокус сообщал, что этой ночью РФ запустила по Украине более 70 ракет, значительная часть которых была баллистической, а также более 280 ударных беспилотников. Как сообщил президент Владимир Зеленский, украинские защитники сбили более 260 дронов, а боевая авиация и мобильные огневые группы также уничтожили значительное количество крылатых ракет.