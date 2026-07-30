225-й ОШП звинуватили у побиттях та утриманні бійців у "ямах": що кажуть у полку

У 225-му окремому штурмовому полку, як зазначають журналісти, могли застосовувати жорстокі методи покарання щодо військовослужбовців, які включали побиття, утримання у спеціальних "ямах", погрози розстрілом і навіть відкриття вогню по тих, хто відступав без наказу.

Про це йдеться у розслідуванні журналістки Анни Калюжної, яке оприлюднило видання Texty. У матеріалі зазначається, що журналістка працювала над розслідуванням близько шести місяців.

За цей час вона поспілкувалася з кількома десятками людей, серед яких нинішні та колишні військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку, бійці суміжних підрозділів, військові, які перебувають у СЗЧ, а також родичі загиблих і зниклих безвісти захисників. За словами авторки, оприлюднити зібрані свідчення вона вирішила після того, як усі непублічні способи донести інформацію до правоохоронних органів та інших відповідальних структур не дали результату.

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Одним із ключових епізодів розслідування став аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос командира 225-го ОШП Олега Ширяєва, наказує відкривати вогонь по військовослужбовцях, які залишають позиції без дозволу. У записі звучить вказівка вважати будь-кого, хто рухається без погодження по рації, противником.

Сам Ширяєв у відповіді журналістці заперечив, що йшлося про наказ стріляти по українських військових. За його словами, запис стосувався правил взаємодії між різними підрозділами на передовій, щоб уникнути так званого "дружнього вогню", адже російські військові можуть використовувати українську форму для маскування.

У цій статті журналістка також навела свідчення військовослужбовців, які стверджують, що в полку існували спеціальні місця, відомі серед особового складу як "ями". За їхніми словами, туди поміщали військових, яких командування вважало винними у порушенні дисципліни. В окремих випадках це були підвали або інші закриті приміщення, де людей утримували у важких умовах.

Один із героїв розслідування — військовослужбовець Роман Бедей — розповів, що після поранення та конфлікту через проходження реабілітації був затриманий за самовільне залишення частини й повернений до 225-го полку. За словами військового, на базі його спочатку утримували у закритому приміщенні, а згодом вивезли до лісу, де жорстоко побили люди в масках. Він стверджує, що після цього, попри отримані травми, його відправили на бойове завдання.

Окремий розділ розслідування присвячений історії військовослужбовця Богдана Логвиненка. Його родичі стверджують, що після побиття в підрозділі він отримав тяжкі тілесні ушкодження. За словами матері військового, командування пояснювало побиття "профілактикою", щоб він більше не залишав місце служби.

Ще одним методом покарання, про який розповідають співрозмовники журналістки, стало так зване "дерево правди". За їхніми словами, військовослужбовців прив'язували до дерева, іноді роздягали та били пластиковими трубами або дерев'яними палицями. Авторка зазначає, що існування такої практики підтвердили щонайменше шестеро незалежних одне від одного співрозмовників.

Варто зауважити, що як розповіли кілька свідків журналістці, під час перевірок СБУ військових, яких утримували в "ямах", вивозили з бази, щоб приховати це від правоохоронців. За словами Анни Калюжної, після скандалу навколо "Скелі" на території 225-го ОШП також нібито почали "зачищати" можливі сліди порушень.

Невідомий військовий, прикутий наручниками до дерева Фото: texty.org.ua

Крім того, журналістка наводить свідчення бійців суміжних підрозділів, які в різний час були передані в оперативне підпорядкування 225-му ОШП. Як вони розповіли авторці статті, умови перебування там нагадували "режим із жорстким контролем": військові перебували під охороною, не мали вільного доступу до телефонів, а до них, за їхніми словами, ставилися грубо та застосовували психологічний тиск.

У матеріалі також наведено свідчення про можливе існування так званих загороджувальних загонів. Зокрема, декілька військових розповіли журналістці, що під час відходу з позицій їх зупиняли озброєні бійці 225-го полку, а в окремих випадках відкривали вогонь поблизу них. Натомість командування полку пояснює ці епізоди необхідністю перевірки військовослужбовців, які рухалися без належної координації, та заперечує існування наказів стріляти по своїх.

Також у цьому матеріалі Анна Калюжна звернула увагу на значні втрати підрозділу. Так, у статті оприлюднили свідчення військових і документи, які, за словами журналістки, можуть свідчити про неналежну організацію служби, порушення вимог щодо розосередження особового складу та високий рівень бойових втрат. Також згадується перевірка Військової служби правопорядку, яка зафіксувала неналежний контроль з боку командування полку під час облаштування табору.

Що відповіли у командуманні 225-го ОШП на запит журналістки

Водночас командування 225-го окремого штурмового полку відкинуло більшість звинувачень, озвучених у розслідуванні. Там наголосили, що наказів відкривати вогонь по українських військових ніколи не віддавали. Командир полку Олег Ширяєв пояснив, що фраза про "дозвіл на рух", яка потрапила на аудіозапис, стосувалася координації між підрозділами на Курському напрямку. За його словами, такі правила діяли для того, щоб уникнути "дружнього вогню", адже російські військові можуть маскуватися під українських бійців.

Також у полку заявили, що не створювали жодних "ям" для покарання військових і не отримували офіційних скарг щодо систематичних побиттів. Окремо там спростували твердження про нібито накази роззброювати військовослужбовців інших бригад або перешкоджати їхньому відходу. У командуванні пояснили, що поодинокі випадки затримання озброєних військових були пов'язані із хаотичним відступом окремих підрозділів і проводилися для їхньої ідентифікації відповідно до статуту.

Та все ж у полку визнали один із епізодів, описаних у розслідуванні. Командування підтвердило, що військовослужбовця прив'язали до дерева та застосували до нього фізичне насильство. За результатами внутрішнього розслідування причетних відсторонили від виконання обов'язків і передали до Військової служби правопорядку.

Нагадаємо, за день до публікації цього розслідування 225-й окремий штурмовий полк оприлюднив заяву, в якій відреагував на звинувачення щодо нібито створення "загороджувальних загонів" під Гуляйполем. У підрозділі запевнили, що їхні військові діяли відповідно до бойового статуту під час хаотичного відходу бійців 102-ї бригади ТрО, а інформацію про стрілянину по своїх і існування "загороджувальних загонів" назвали недостовірною.

У 2025 році родичі військовослужбовців 102-ї бригади ТрО розповідали, що під час боїв на Гуляйпільському напрямку бійці тривалий час залишалися на позиціях без ротації, води, їжі та належної евакуації поранених. Також вони стверджували, що військовим нібито забороняли відступати, погрожуючи розстрілом.