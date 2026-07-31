"Вбиті мої люди": екскомбат "Маґури" звинуватив 225 ОШП в навмисному ударі по українських бійцях

Колишній командир батальйону 47-ї ОМБр "Маґура" Олександр Ширшин звинуватив військовослужбовців 225-го окремого штурмового полку у наведенні артилерії по українських військових під час боїв у квітні 2025 року. Однак, після аналізу обставин трагедії, він переконався: удар, який забрав життя українських бійців, міг бути навмисним.

Як написав Олександр Ширшин у дописі на своїй сторінці у Facebook ця подія сталися вночі у квітні 2025 року. Зокрема, тоді він прокинувся від термінових повідомлень оперативних чергових: військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку коригували артилерійський вогонь по групі людей, яка швидко відходила від українських позицій.

Ширшин стверджує, що одразу поставив під сумнів інформацію про те, що це був противник. Крім того, чоловік намагався переконати командування припинити обстріл, адже, на його думку, російські військові не могли так впевнено й організовано пересуватися великою групою вночі на цій ділянці фронту. Усі ознаки, як він каже, свідчили про те, що це були українські бійці.

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Публікація Олександра Ширшина на сторінці у Facebook Фото: Скриншот

Втім, за словами екскомбата, його застереження проігнорували, а артилерійський вогонь продовжився. Уже зі світанком стало зрозуміло, що під удар потрапили українські військовослужбовці. Зокрема, тоді загинули бійці його батальйону, а також військові 225-го окремого штурмового полку.

"Питаю, що сталося. Уточнюю чи це точно ворог. Намагаюсь донести, що не може противник рухатись настільки впевнено такою групою вночі на цій ділянці. Все свідчило, що це наші бійці. Крім криків і продовження нанесення ураження по групі нічого донести і добитися не вдалося.. Починає світати.. і я бачу, що вбиті мої люди і військові 225..", — пише він.

Після інциденту, протягом тривалого часу, військовий намагався детально відновити картину подій. Спочатку допускав, що могла статися трагічна помилка, адже на війні такі випадки, на жаль, можливі. Однак що більше інформації він отримував і перевіряв, то більше переконувався, що удар був завданий свідомо, а його ціллю стали військові, яких вважали "втікачами".

Також Ширшин заявив, що приблизно через півтора місяця після трагедії отримав аудіозапис із фразою: "нікакіх сваіх нє сущєствуєт". За його словами, командир 225-го окремого штурмового полку Олег Ширяєв згодом ще неодноразово висловлював схожу позицію в інтерв'ю та під час особистих зустрічей, хоча й у завуальованій формі.

Наприкінці допису колишній комбат зазначив, що після загибелі військових їхні сержанти та побратими вимагали справедливого розслідування.

"Після вбивства моїх людей, їхні сержанти і побратими задавали питання і вимагали справедливості, яку я не міг забезпечити в цих умовах. Далі сержанти вислуховували прокльони і сльози рідних, намагаючись розказати історію героїчної загибелі їхнього воїна..", — йдетсья в його публікації.

Варто зауважити, що як уточнює видання "Українська правда" описані військовим події відбувалися у Бєлгородській області РФ.

На момент публікації цього матеріалу 225-й окремий штурмовий полк публічно не відреагував на звинувачення, озвучені Олександром Ширшиним.

Нагадаємо, що 30 липня видання Texty оприлюднило розслідування, у якому військовослужбовці та бійці суміжних підрозділів заявили про випадки відкриття вогню бійцями 225-го ОШП по українських військових, які відступали без наказу. Також у матеріалі йшлося про ймовірні побиття, утримання військовослужбовців у так званих "ямах", прив'язування до дерев, фізичне насильство та інші жорстокі методи покарання.

Ба більше, напередодні виходу розслідування 225-й ОШП спростував інформацію про стрілянину по українських військових і створення "загороджувальних загонів".