"Ознака страху ворога": командувач "Хартії" прокоментував спробу замаху на нього (фото)

Командувач 2-го корпусу НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський прокоментував спробу замаху на його життя. За його словами, дії РФ показують страх перед військовим керівництвом українських сил.

Полковник НГУ подякував усім за підтримку та додав, що його робота та підрозділів Сил оборони є "важливою для українців". Про це він написав у своєму Facebook.

"Терор є одним із засобів ведення війни росіянами і ознакою того, що вони не досягають політичної цілі військовими методами. Сьогоднішній замах є доказом того, що ми все робимо правильно і ефективно знищуємо ворога на полі бою", — зазначив Оболєнський.

Оболєнський прокоментував спробу замаху з боку агентів РФ Фото: скриншот

Полковник НГУ подякував усіх за підтримку, яку отримав від українців і нейбайдужих. Він додав, що це переконує його у важливості його дій задля українців.

"Дякую за підтримку Президенту України та Народу України! Замах — це ознака страху ворога. І наша відплата змусить його боятися ще більше", — додав командувач "Хартії".

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Раніше Фокус повідомляв про те, як у червні 2026 року правоохоронці викрили спробу замаху на представника ГУР Андрія Юсова. За версією правоохоронців, завербований киянин стежив за маршрутом пересування військового, а сам напад планували здійснити за допомогою FPV-дрона, однак організатора затримали ще на етапі підготовки.

Згодом стало відомо, що в Харкові намагалися вбити командира "Хартії". За даними правоохоронців, нападник уже наблизився до полковника заради замаху, однак здійснити задумане не зміг через несправність зброї.