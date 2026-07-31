"Признак страха врага": командующий "Хартией" прокомментировал попытку покушения на него (фото)

Командующий 2-м корпусом НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский прокомментировал попытку покушения на его жизнь. По его словам, действия РФ показывают ужас перед военным руководством украинских сил.

Полковник НГУ поблагодарил всех за поддержку и добавил, что его работа и подразделений Сил обороны "важна для украинцев". Об этом он написал в своем Facebook.

"Террор является одним из средств ведения войны россиянами и признаком того, что они не достигают политической цели военными методами. Сегодняшнее покушение является доказательством того, что мы все делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя", — отметил Оболенский.

Оболенский прокомментировал попытку покушения со стороны агентов РФ Фото: скриншот

Полковник НГУ поблагодарил всех за поддержку, полученную от украинцев и неравнодушных. Он добавил, что это убеждает его в важности его действий для украинцев.

"Спасибо за поддержку Президенту Украины и Народу Украины! Покушение — это признак страха врага. И наше возмездие заставит его бояться еще больше", — добавил командующий "Хартией".

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Ранее Фокус сообщал о том, как в июне 2026 года правоохранители разоблачили попытку покушения на представителя ГУР Андрея Юсова. По их версии, завербованный киевлянин следил за маршрутом передвижения военного, а само нападение планировали совершить с помощью FPV-дрона, однако организатора задержали еще на этапе подготовки.

Впоследствии стало известно, что в Харькове пытались убить командира "Хартии". По данным правоохранителей, нападающий уже приблизился к полковнику ради покушения, однако осуществить задуманное не смог из-за неисправности оружия.