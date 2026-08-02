У Полтавській області стався витік небезпечного хімікату після атаки РФ: що відомо

У Полтавській області внаслідок російської атаки на об'єкт критичної інфраструктури стався витік небезпечної хімічної речовини.

Незважаючи на складні умови, фахівці хімічного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій герметизували пошкоджені ємності та місця витоку, повідомили у ДСНС.

Завдяки швидким діям рятувальників загрозу повністю ліквідовано, що дозволило безпечно продовжити роботи на об'єкті.

Інших подробиць рятувальники не повідомляють, але журналісти "Радіо Свобода", проаналізувавши опубліковані ДСНС кадри, дійшли висновку, що міг розлитися метанол, який широко використовується у промислових та енергетичних об'єктах. Він дуже токсичний для людини та навколишнього середовища, а також легко спалахує.

Буквально днями російські окупанти завдали ударів по терміналу "Нової пошти" у Полтаві, причому другий удар завдав суттєвих руйнувань. Сьогодні ж окупанти вдарили по терміналу в Харківській області, вбивши людину.

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27 липня ЗС РФ вдарили по Дніпру і пошкодили аміакопровід. Місцеві жителі після атаки нарікали на характерний різкий запах. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки аварії: перекрили засувки резервуарів та повністю зупинили витік аміаку.

Нагадаємо, 2 серпня ЗС РФ атакували виробничі потужності одного з найпопулярніших інтернет-магазинів. У Rozetka вважають удар цілеспрямованим.