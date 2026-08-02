В Полтавской области произошла утечка опасного химиката после атаки РФ: что известно

В Полтавской области в результате российской атаки на объект критической инфраструктуры произошла утечка опасного химического вещества.

Несмотря на сложные условия, специалисты химической защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, герметизировали поврежденные емкости и место утечки, сообщили в ГСЧС.

Благодаря быстрым действиям спасателей угроза полностью ликвидирована, что позволило безопасно продолжить работы на объекте.

Других подробностей спасатели не сообщают, но журналисты "Радио Свобода", проанализировав опубликованные ГСЧС кадры, пришли к выводу, что мог разлиться метанол, который широко используется в промышленных и энергетических объектах.

Он очень токсичен для человека и окружающей среды, а также легко воспламеняется.

Відео дня

Буквально на днях российские оккупанты нанесли удары по терминалу "Новой почты" в Полтаве, причем второй удар принес существенные разрушения. Сегодня же оккупанты ударили по терминалу в Харьковской области, убив человека.

27 июля ВС РФ ударили по Днепру и повредили аммиакопровод. Местные жители после атаки жаловались на характерный резкий запах. Спасатели оперативно ликвидировали последствия аварии: перекрыли задвижки резервуаров и полностью остановили утечку аммиака.

Напомним, 2 августа ВС РФ атаковали производственные мощности одного из самых популярных интернет-магазинов. В Rozetka считают удар целенаправленным.