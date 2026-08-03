У Радушному попрощалися з п'ятьма членами родини Воронових: сотні людей прийшли на похорон

3 серпня у селі Радушне Криворізького району попрощалися із п'ятьма членами родини Воронових, життя яких обірвала російська ракета у ніч проти 30 липня.

Близько 200 людей зібралися, щоб провести в останню путь 41-річну Олену, 47-річного Артема, 17-річного Марка, 11-річного Азарія Ілая та шестирічну Емілію, повідомляє "Суспільне.Дніпро".

На похороні були старший син Воронових Данило зі своєю дружиною Іриною, а також Ауріка, ще одна дочка загиблого подружжя, яка приїхала з Німеччини. Також живим залишився їхній брат Матвій, який зараз за кордоном.

Односельці, однокурсники Марка з коледжу, друзі та близькі загиблих сказали багато теплих слів на згадку про безневинних жертв російської агресії.

За словами Ірини, мами маленького Артема, її син був дуже веселою та життєрадісною дитиною, часто гостював у бабусі з дідусем, любив музику та танці. Батьки привозили його в Радушне щотижня, і молодші сестри Данила із задоволенням няньчили племінника. Незабаром малюк мав іти до садка у Миколаєві, де живе Ірина з чоловіком, який служить у ЗСУ.

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Про те, що сталася трагедія, вона дізналася від колишнього.

"Ці слова, як камінь. Я, напевно, пам'ятатиму їх все життя", — каже вбита горем мати.

Незважаючи на власний біль, вона намагається підтримувати чоловіка, який втратив усю свою родину, а також переживає стан Ауріки. Та дуже важко переносить втрату.

На похорон підтримати Данила, Ауріку та Ірину прийшов і Максим Кулик. Менш ніж два роки тому чоловік втратив дружину та трьох дітей під час ворожого удару по дому у Кривому Розі 11 листопада 2024 року. За його словами, він знає, який важкий шлях мають пройти Воронови.

"Я розумію, що ви зараз відчуваєте. Я розумію, що ви далі відчуватимете. Але хотілося б вас підтримати, втішити", — сказав він, побажавши їм сил винести це горе і висловивши щирі співчуття.

Попрощатися з рідними приїхав і брат загиблого глави сімейства Артема, Роман, який служить у батальйоні безпілотних систем Rugby Team. Фотографії чоловіка на руїнах будинку облетіли весь світ.

Роман Воронов на руїнах будинку свого брата Фото: Днепропетровская ОВА

Він поклявся помститися ворогам за те горе, яке вони принесли його родині.

Нагадаємо, під час удару 47-річний Артем і 41-річна Олена Воронови перебували вдома разом із сімома молодшими дітьми та півторарічним онуком Артемом. Офіційно підтверджено загибель п'яти осіб. Це батьки, а також 17-річний Марк, 11-річний Азарій Ілай та шестирічна Емілія.

Рештки тіл, які рятувальники дістали з-під завалів, відправлені на експертизу, і фахівці мають ідентифікувати 15-річну Домініку, 14-річну Віоріку, 12-річного Захарія, 10-річну Федеріку та маленького Артема.

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