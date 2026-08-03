В Радушном простились с пятью членами семьи Вороновых: сотни людей пришли на похороны

3 августа в селе Радушное Криворожского района попрощались с пятью членами семьи Вороновых, жизнь которых оборвала российская ракета в ночь на 30 июля.

Около 200 человек собрались, чтобы провести в последний путь 41-летнюю Елену, 47-летнего Артема, 17-летнего Марка, 11-летнего Азария Илая и шестилетнюю Эмилию, сообщает "Суспільне.Дніпро".

На похороне были старший сын Вороновых Даниил со своей женой Ириной, а также Аурика, еще одна дочь погибших супругов, которая приехала из Германии. Также в живых остался их брат Матвей, который сейчас за границей.

Односельчане, однокурсники Марка из колледжа, друзья и близкие погибших сказали много теплых слов в пам'ять о невинных жертвах российской агрессии.

По словам Ирины, мамы маленького Артема, ее сын был очень веселым и жизнерадостным ребенком, часто гостил у бабушки с дедушкой, любил музыку и танцы. Родители привозили его в Радушное каждую неделю, и младшие сестры Даниила с удовольствием няньчили племянника. Вскоре малыш должен был идти в садик в Николаеве, где живет Ирина с мужем, который служит в ВСУ.

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О том, что случилась трагедия, она узнала от бывшего.

"Эти слова, как камень. Я, наверное, буду помнить их всю жизнь", — говорит убитая горем мать.

Несмотря на собственную боль, она старается поддерживать мужа, который потерял всю свою семью, а также переживает за состояние Аурики. Та очень тяжело переносит утрату.

На похорон поддержать Даниила, Аурику и Ирину пришел и Максим Кулик. Менее чем два года назад мужчина потерял жену и трех детей во время вражеского удара по дому в Кривом Роге 11 ноября 2024 года. По его словам, он знает, какой тяжелый путь предстоит пройти Вороновым.

"Я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Я понимаю, что вы дальше будете чувствовать. Но хотелось бы вас поддержать, утешить", — сказал он, пожелав им сил вынести это горе и выразив искренние соболезнования.

Попрощаться с родными приехал и брат погибшего главы семейства Артема, Роман, который служит в батальоне беспилотных систем Rugby Team. Фотографии мужчины на руинах дома облетели весь мир.

Роман Воронов на руинах дома своего брата Фото: Днепропетровская ОВА

Он поклялся отомстить врагам за то горе, которое они принесли его семье.

Напомним, во время удара 47-летний Артем и 41-летняя Елена Вороновы находились дома вместе с семью младшими детьми и полуторагодовалым внуком Артемом. Официально подтверждена гибель пяти человек. Это родители, а также 17-летний Марк, 11-летний Азарий Илай и шестилетняя Эмилия.

Останки тел, извлеченные из-под завалов, отправлены на экспертизу, и специалистам предстоит идентифицировать 15-летнюю Доминику, 14-летнюю Виорику, 12-летнего Захария, 10-летнюю Федерику и маленького Артема.

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