Замахи на російських генералів у тилу РФ: скільки ліквідували

За два роки на генералів армії РФ було не менше шести замахів у глибокому тилу. Троє із них загинули.

На тлі ймовірного замаху в центрі Москви на генерала Олександра Чайка, якого в травні 2026 року призначили головою Повітряно-космічних сил Росії, видання Meduza підрахувало, скільки на скількох російських генералів робили замах і скільки спроб увінчалося успіхом. Втім, список цілком може бути неповним, у Росії вкрай неохоче повідомляють про смерті генералів і зазвичай не коментують офіційно.

З початку повномасштабної війни в Україні високопоставлені російські генерали не лише гинуть на фронті, а й стають цілями диверсій у тилу. Як мінімум троє генералів загинули внаслідок вибухів у Москві та Підмосков'ї; ще одного стріляли, але він вижив. Про те, що 1 серпня в московському ресторані Balzi Rossi у висотці на Барикадній робили замах на Олександра Чайка, офіційно не повідомляється. Не говориться навіть, що за захід був у ресторані.

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Ігор Кирилов — вибух самокату у грудні 2024 року

Генерал Ігор Кирилов Фото: warheroes.ru

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ Ігор Кирилов став першим високопоставленим генералом, ліквідованим у результаті диверсії. Він загинув на виході з дому на Рязанському проспекті у Москві внаслідок вибуху бомби, прикріпленої до самокату. Разом із ним було вбито його помічника Іллю Полікарпова. Виконавець теракту під час допиту заявив, що його завербували українські спецслужби. Він отримав довічний термін.

Ярослав Москалик — вибух чужого авто у квітні 2025 року

Генерал Ярослав Москалик Фото: Скрин відео

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик загинув під час вибуху в підмосковній Балашихі. Бомба була закладена в автомобілі та вибухнула, коли Москалик до нього підійшов. За звинуваченням у вбивстві Москаліка було затримано Ігната Кузіна, якого слідство назвало "агентом українських спецслужб". Він також отримав довічний термін.

Фаніл Сарваров — вибух його машини у грудні 2025 року

Фаніл Сарваров Фото: Агентство. Новости

Начальник управління оперативної підготовки Генштабу ЗС РФ генерал-лейтенант Фаніл Сарваров загинув внаслідок підриву його автомобіля. Вибух стався на парковці на вулиці Ясенєвій на півдні Москви. Генерал встиг сісти в машину та проїхати кілька метрів. Слідчий комітет після вбивства Сарварова порушив кримінальну справу, проте про затриманих чи підозрюваних не повідомлялося.

Володимир Алексєєв — стріляли біля квартири у лютому 2026 року

Замах на Володимира Алексєєва був, ймовірно, організований "своїми" Фото: Мiноборони РФ

У генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва стріляли у холі житлового будинку на Волоколамському шосе у Москві. З чуток, туди він прийшов до коханки і тому був без охорони. Алексєєв обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління Генштабу РФ. Він "прославився" переговорами з Євгеном Пригожиним під час заколоту ПВК "Вагнер" разом із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим. Алексєєв вижив і був у тяжкому стані. І замах на нього цілком може бути "відкладеною відплатою" за бунт Пригожина, який намагалися видати за диверсію.

Азатбек Омурбеков — вибух у військовому гарнізоні у квітні 2026 року

Генерал Азатбек Омурбеков

Генерал-майор Азатбек Омурбеков у 2022 році командував 64-ю мотострілецькою бригадою, яка вторглася до Київської області і причетна до вбивств і тортур мирних жителів у Бучі. Про замах на Омурбекова писали лише анонімні канали. Повідомлялося, що вибуховий пристрій було закладено у поштову скриньку на території військового гарнізону у селі Князе-Волконське-1 у Хабаровському краї. Внаслідок вибуху загинув командир батальйону навчального зв'язку. Більше нічого про цей замах невідомо.

Олександр Чайко — вибух за 2,5 км від Кремля в серпні 2026 року

Генерал Олександр Чайко

Генерал-полковник Олександр Чайко — один із найвищих генералів серед тих, на кого робили замах. У травні 2026 року Чайка призначили головою Повітряно-космічних сил РФ. Наприкінці липня йому виповнилося 55 років. 1 серпня в Москві у висотці на Барикадній стався вибух біля ресторану Balzi Rossi, де Чайко, ймовірно, відзначав день народження разом із призначенням. Офіційно його ім'я ніде не називалося, про порушення кримінальної справи СК наразі не повідомляв. На федеральних каналах про вибух практично нічого не розповіли. Єдиним, хто офіційно коментував вибух, був мер Москви Сергій Собянін, який обтічно повідомив про "жорстокий терористичний акт", не назвавши навіть кількості жертв.

Спецназ біля ресторану, де стався вибух

Ритуальна служба біля місця вибуху у Москві

При цьому, за різними даними, кількість загиблих зросла до п'яти осіб, а постраждалих – до 23. Серед інших, за інформацією ЗМІ, загинув зять Чайка, а його дочка опинилася у лікарні.

Нагадаємо, Фокус писав про вибух у Москві 1 серпня. Після нього центр російської столиці було перекрито і без пояснень скасували велопробіг.

Також у соцмережах з'явилися фото доньки Олександра Чайка, яка зіграла розкішне весілля, яке виходить далеко за межі бюджету простого генерала армії РФ.