Покушения на российских генералов в тылу РФ: сколько ликвидировали

За два года на генералов армии РФ было не менее шести покушений в глубоком тылу. Трое из них погибли.

На фоне вероятного покушения в центре Москвы на генерала Александра Чайко, которого в мае 2026 года назначили главой Воздушно-космических сил России, издание Meduza подсчитало, сколько на скольких российских генералов покушались и сколько попыток увенчалось успехом. Впрочем, список вполне может быть неполным, в РФ крайне неохотно сообщают о смертях генералов и обычно не комментируют это официально.

С начала полномасштабной войны в Украине высокопоставленные российские генералы не только погибают на фронте, но и становятся целями диверсий в тылу. Как минимум трое генералов погибли в результате взрывов в Москве и Подмосковье; еще в одного стреляли, но он выжил. О том, что 1 августа в в московском ресторане Balzi Rossi в высотке на Баррикадной покушались на Александра Чайко, официально не сообщается. Не говорится даже, что за мероприятие было в ресторане.

Відео дня

Игорь Кириллов — взрыв самоката в декабре 2024 года

Генерал Игорь Кириллов Фото: warheroes.ru

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов стал первым высокопоставленным генералом, ликвидированным в результате диверсии. Он погиб на выходе из дома на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва бомбы, прикрепленной к самокату. Вместе с ним был убит его помощник Илья Поликарпов. Исполнитель теракта на допросе заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. Он получил пожизненный срок.

Ярослав Москалик — взрыв чужого авто в апреле 2025 года

Генерал Ярослав Москалик Фото: Скрин видео

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб при взрыве в подмосковной Балашихе. Бомба была заложена в автомобиле и взорвалась, когда Москалик к нему подошел. По обвинению в убийстве Москалика был задержан Игнат Кузин, которого следствие назвало "агентом украинских спецслужб". Он также получил пожизненный срок.

Фанил Сарваров — взрыв его машины в декабре 2025 года

Фанил Сарваров Фото: Агентство. Новости

Начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в результате подрыва его автомобиля. Взрыв произошел на парковке на улице Ясеневой на юге Москвы. Генерал успел сесть в машину и проехать несколько метров. Следственный комитет после убийства Сарварова возбудил уголовное дело, однако о задержанных или подозреваемых не сообщалось.

Владимир Алексеев — стреляли у квартиры в феврале 2026 года

Покушение на Владимира Алексеева было, вероятно, организовано "своими" Фото: Минобороны РФ

В генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стреляли в холле жилого дома на Волоколамском шоссе в Москве. По слухам, туда он явился к любовнице и потому был без охраны. Алексеев занимал должность первого заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ. Он "прославился" переговорами с Евгением Пригожиным во время мятежа ЧВК "Вагнер" вместе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Алексеев выжил и был в тяжелом состоянии. И покушение на него вполне может быть "отложенным возмездием" за бунт Пригожина, которое пытались выдать за диверсию.

Азатбек Омурбеков — взрыв в военном гарнизоне в апреле 2026 года

Генерал Азатбек Омурбеков

Генерал-майор Азатбек Омурбеков в 2022 году командовал 64-й мотострелковой бригадой, вторгшейся в Киевскую область и причастной к убийствам и пыткам мирных жителей в Буче. О покушении на Омурбекова писали только анонимные каналы. Сообщалось, что взрывное устройство было заложено в почтовый ящик на территории военного гарнизона в селе Князе-Волконское-1 в Хабаровском крае. В результате взрыва погиб командир батальона учебной связи. Больше ничего об этом покушении неизвестно.

Александр Чайко — взрыв в 2,5 км от Кремля в августе 2026 года

Генерал Александр Чайко

Генерал-полковник Александр Чайко — один из самых высокопоставленных генералов среди тех, на кого покушались. В мае 2026 года Чайко назначили главой Воздушно-космических сил РФ. В конце июля ему исполнилось 55 лет. 1 августа в Москве в высотке на Баррикадной произошел взрыв у ресторана Balzi Rossi, где Чайко, предположительно, отмечал день рождения вместе с назначением. Официально его имя нигде не называлось, о возбуждении уголовного дела СК пока не сообщал. На федеральных каналах о взрыве практически ничего не рассказали. Единственный, кто официально комментировал взрыв, был мэр Москвы Сергей Собянин, который обтекаемо сообщил о "жестоком террористическом акте", не назвав даже количество жертв.

Спецназ у ресторана, где произошел взрыв

Ритуальная служба у места взрыва в Москве

При этом, по разным данным, количество погибших возросло до пяти человек, а пострадавших – до 23. Среди прочих, по информации СМИ, погиб зять Чайко, а его дочь оказалась в больнице.

Напомним, Фокус писал о взрыве в Москве 1 августа. После него центр российской столицы был перекрыт и без объяснений отменили велопробег.

Также в соцсетях появились фото дочери Александра Чайко, которая сыграла роскошную свадьбу, выходящую далеко за рамки бюджета простого генерала армии РФ.