Вибухи на полігоні у Хмельницькому: виявлено фрагменти тіл, слідство озвучило дві версії трагедії

Детонація боєприпасів на військовому полігоні на околиці Хмельницького 31 липня цього року могла бути спровокована або диверсією, або порушенням під час перевезення та розвантаження боєприпасів.

Саме ці дві версії розглядають співробітники Державного бюро розслідувань, провівши перші слідчі дії, повідомляється на сайті відомства.

Слідчі дії продовжуються, і на полігоні працюють представники Сил спеціальних операцій ЗСУ, Нацполіція та ДСНС.

Станом на 4 серпня вже завершено огляд місця події. На даний момент п'ять військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували на складі військової частини боєприпаси. Можливе порушення правил при перевезенні або розвантаженні боєприпасів могло спричинити перший вибух і подальшу детонацію, припускають слідчі.

Під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл. Їх передали для проведення судово-медичних та молекулярно-генетичних експертиз, які мають встановити особи загиблих. Призначено та інші необхідні експертизи.

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Слідчі вже допитали командування і військовослужбовців частини, а також потерпілих, та вилучили документацію щодо зберігання, перевезення та розвантаження боєприпасів.

Співробітники ДСНС продовжують розмінування території за межами військового об'єкту. Для подальшої роботи безпосередньо на полігоні буде створено спеціальну комісію. Також продовжується фіксація пошкоджень житлових будинків та іншого майна поблизу військового об'єкту.

На полігоні продовжуються пошукові роботи Фото: ДСНС

Вибухи у Хмельницькому: що відомо

Перший вибух пролунав 31 липня об 11:55, а вторинна детонація тривала майже до кінця. Вісім військовослужбовців отримали травми різного ступеня тяжкості, але наразі загрози їхньому життю немає. Інформація про травмованих цивільних не надходила.

Попередня кваліфікація того, що трапилося, — порушення правил поводження зі зброєю, а також з речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, що спричинило тілесні ушкодження декільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).

Досудове розслідування продовжується. Кримінальне провадження перебуває на особистому контролі керівництва ДБР.

Нагадаємо, вибух у Хмельницькому пролунав без оголошення тривоги. Далі почалася детонація боєприпасів.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом детонації боєприпасів на території військового полігону у Хмельницькому.