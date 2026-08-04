Взрывы на полигоне в Хмельницком: обнаружены фрагменты тел, следствие озвучило две версии трагедии

Детонация боеприпасов на военном полигоне на окраине Хмельницкого 31 июля этого года могла быть спровоцирована либо диверсией, либо нарушением во время перевозки и разгрузки боеприпасов.

Именно эти две версии рассматривают сотрудники Государственного бюро расследований, проведя первые следственные действия, сообщается на сайте ведомства.

Следственные действия продолжаются, и на полигоне работают представители Сил специальных операций ВСУ, Нацполиция и ГСЧС.

По состоянию на 4 августа уже завершен осмотр места происшествия. На данный момент пять военнослужащих считаются пропавшими без вести. По предварительным данным, они разгружали боеприпасы на складе воинской части. Возможное нарушение правил при перевозке или разгрузке боеприпасов могло повлечь за собой первый взрыв и последующую детонацию, предполагают следователи.

Відео дня

Во время поисковых работ обнаружены фрагменты тел. Их передали для проведения судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз, которые должны установить личности погибших. Назначены и другие необходимые экспертизы.

Следователи уже допросили командование и военнослужащих части, а также потерпевших, и изъяли документацию, которая касается хранения, перевозки и разгрузки боеприпасов.

Сотрудники ГСЧС продолжают разминирование территории за пределами военного объекта. Для дальнейшей работы непосредственно на полигоне будет создана специальная комиссия. Также продолжается фиксация повреждений жилых домов и другого имущества вблизи военного объекта.

На полигоне продолжаются поисковые работы Фото: ГСЧС

Взрывы в Хмельницком: что известно

Первый взрыв прогремел 31 июля в 11:55, а вторичная детонация продолжалась почти до конца для. Восемь военнослужащих получили травмы разной степени тяжести, но на данный момент угрозы для их жизни нет. Информация о травмированных гражданских не поступала.

Предварительная квалификация случившегося — нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения, повлекшего телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается. Уголовное производство находится на личном контроле руководства ГБР.

Напомним, взрыв в Хмельницком прозвучал без объявления тревоги. Далее последовала детонация боеприпасов.

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту детонации боеприпасов на территории военного полигона в Хмельницком.