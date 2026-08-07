Морські дрони атакують порт у Ялті: в місті почались пожежі (відео)

На окупованому півострові Крим відбувається, ймовірно, атака на порт у Ялті. Над містом здійнявся чорний дим та чути вибухи.

Місцеві повідомляють про вибухи в Криму. У Ялті почалась пожежа на пляжі та згоріло кафе Hungry Bird на "набережній Леніна". А влада евакуювала людей з пляжів та попереджає про розмінування "безекіпажного катеру". Достовірно, що було ціллю у Ялті і куди влучили морські дрони, яких можна побачити на фото з місця атаки, невідомо. Фокус зібрав найцікавіше.

Колишній журналіст-колаборант Олег Крючков, який нині є "радником з інформаційної політики голови Республіки Крим", повідомив про операцію з розмінування на пляжі Ялти та евакуацію.

Тим часом в коментарях пишуть про те, що на пляжі Ялти згоріло кафе. Та публікують відео чорного диму, який піднімається над містом.

Відео дня

В Ялті кажуть, що згоріло кафе на набережній

Також мешканці Ялти скаржаться, що сирену не включали та про вибухи в Криму та атаку дронів вони дізнались тільки з оповіщень, які прийшли із запізненнями.

Канал "Кримській вітер" розповів, що під час атаки по Ялті над Чорним морем чергує американський літак-розвідник Bombardier ARTEMIS II, який злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" в Румунії.

Відомо, що західні розвідки діляться інформацією з Україною у режимі реального часу.

А на каналі керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка з'явилась інформація, що у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та військовий кран.

Операцію провели на початку серпня. Уражений комплекс ППО використовувався для прикриття російських військ і важливих об’єктів від повітряних атак.

Орієнтовна вартість знищеного "Панцира-С1" становить близько 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, вранці 7 серпня жителі різних районів Москви та Підмосков’я почули потужний звук, від якого в деяких будинках затремтіли вікна та стіни.

Також у Єкатеринбурзі після атаки дронів почалась пожежа на складі Wildberries. 800 працівників евакуювали.