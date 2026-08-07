Морские дроны атакуют порт в Ялте: в городе начались пожары (видео)

На оккупированном полуострове Крым, по всей видимости, происходит атака на порт в Ялте. Над городом поднялся черный дым, слышны взрывы.

Местные жители сообщают о взрывах в Крыму. В Ялте на пляже начался пожар, в результате которого сгорело кафе Hungry Bird на "набережной Ленина". Власти эвакуировали людей с пляжей и предупреждают о разминировании "беспилотного катера". Точно неизвестно, что именно было целью в Ялте и куда попали морские дроны, которые можно увидеть на фото с места атаки. Фокус собрал самое интересное.

Бывший журналист-коллаборационист Олег Крючков, который в настоящее время является "советником по информационной политике главы Республики Крым", сообщил об операции по разминированию на пляже Ялты и об эвакуации.

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Между тем в комментариях пишут о том, что на пляже в Ялте сгорело кафе. Также публикуют видео, на котором видно черный дым, поднимающийся над городом.

В Ялте говорят, что сгорело кафе на набережной

Кроме того, жители Ялты жалуются, что сирену не включали, а о взрывах в Крыму и атаке дронов они узнали только из оповещений, которые пришли с опозданием.

Канал "Крымский ветер" сообщил, что во время атаки на Ялту над Чёрным морем дежурит американский разведывательный самолёт Bombardier ARTEMIS II, который взлетел с аэродрома "Михаил Когелничану" в Румынии.

Известно, что западные спецслужбы обмениваются информацией с Украиной в режиме реального времени.

А на канале руководителя Центра по изучению оккупации Петра Андрющенко появилась информация о том, что во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР "Group 13" уничтожил российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран.

Операция была проведена в начале августа. Пострадавший комплекс ПВО использовался для прикрытия российских войск и важных объектов от воздушных атак.

Ориентировочная стоимость уничтоженного "Панциря-С1" составляет около 15 миллионов долларов.

Напомним, утром 7 августа жители различных районов Москвы и Подмосковья услышали громкий звук, от которого в некоторых домах задрожали окна и стены.

Кроме того, в Екатеринбурге после атаки дронов возник пожар на складе Wildberries. 800 сотрудников были эвакуированы.