РФ може відкрити новий фронт із Білорусі: командир РДК оцінив загрозу (відео)

Росія може спробувати відкрити новий напрямок наступу з території Білорусі, щоб змінити нинішню ситуацію на фронті. Як вважає командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін, такий варіант розвитку подій не можна виключати, адже Мінськ перебуває під сильним впливом Кремля.

Таку думку він висловив в інтерв'ю журналістці "Новини.LIVE". За його словами, Росія може спробувати відкрити новий фронт із боку Чернігівської області, використавши для цього територію Білорусі.

Припускається, що одна з можливих цілей такого кроку — порушити баланс сил, який зараз склався на фронті. Також Капустін зазначив, що не виключає нападу з боку Білорусі та вважає цей сценарій цілком реальним.

"Можливо, нас чекає відкриття нового фронту з боку Чернігова, зі спільним кордоном із Республікою Білорусь. На жаль, цілком можливо, що на нас чекає напад із того боку, оскільки це також один із варіантів порушити нинішній баланс сил", — заявив командир РДК.

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Крім того, командир РДК заявив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році більше не вважає жоден варіант розвитку подій неможливим. На його думку, війна вже довела, що навіть малоймовірні сценарії можуть стати реальністю.

Фактично, Білорусь залежить від Росії та не має повної самостійності у питаннях, які стосуються військової політики. Саме тому, за його словами, Кремль здатний впливати на рішення Мінська.

Ще під час розмови із журналісткою він згадав нещодавню зустріч президента РФ Володимира Путіна та Олександра Лукашенка на Валдаї. Капустін звернув увагу, що переговори мали тривати лише кілька годин, однак затягнулися на два дні. Він припустив, що російський президент міг переконувати Лукашенка у необхідності активніших дій, хоча підтверджень цьому немає.

"Ми можемо лише здогадуватися, що там відбувалося. Але, судячи з усього, Володимир Володимирович переконував пана Лукашенка в тому, що варіантів у нього немає. Думаю, у цьому і полягає суть цієї зустрічі", — сказав Капустін.

Крім того, Капустін повідомив, що зараз у Білорусі тривають навчання підрозділів територіальної оборони. За його словами, там також формують десантно-штурмові групи. Він вважає, що ці заходи можуть свідчити про підготовку до одного з можливих сценаріїв розвитку подій, однак не навів доказів того, що йдеться про безпосередню підготовку до нового наступу.

Нагадаємо, що Білорусь продовжує формувати четверту десантно-штурмову бригаду, яку планують розмістити під Гомелем менш ніж за 40 км від кордону з Україною. Новий підрозділ уже почали створювати, сформували перший батальйон та набирають особовий склад.

Також Фокус писав, що у липні українські прикордонники почали готуватися до можливого нападу з території Білорусі. На північному кордоні облаштовують "кілзону" для стримування ворога — зводять протитанкові рови, загородження з колючого дроту та встановлюють бетонні "зуби дракона".