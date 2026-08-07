РФ может открыть новый фронт из Беларуси: командир РДК оценил угрозу (видео)

Россия может попытаться открыть новое направление наступления с территории Беларуси, чтобы изменить нынешнюю ситуацию на фронте. По мнению командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина, такой вариант развития событий нельзя исключать, ведь Минск находится под сильным влиянием Кремля.

Такое мнение он высказал в интервью журналистке "Новости.LIVE". По его словам, Россия может попытаться открыть новый фронт со стороны Черниговской области, используя для этого территорию Беларуси.

Предполагается, что одна из возможных целей такого шага — нарушить сложившийся в настоящее время баланс сил на фронте. Также Капустин отметил, что не исключает нападения со стороны Беларуси и считает этот сценарий вполне реальным.

"Возможно, нас ждет открытие нового фронта со стороны Чернигова, граничащего с Республикой Беларусь. К сожалению, вполне возможно, что нас ждет нападение с той стороны, поскольку это также один из вариантов нарушить нынешний баланс сил", — заявил командир РДК.

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Кроме того, командир РДК заявил, что после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году он больше не считает ни один вариант развития событий невозможным. По его мнению, война уже доказала, что даже маловероятные сценарии могут стать реальностью.

Фактически Беларусь зависит от России и не обладает полной самостоятельностью в вопросах, касающихся военной политики. Именно поэтому, по его словам, Кремль способен влиять на решения Минска.

Еще во время беседы с журналисткой он упомянул недавнюю встречу президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко в Валдае. Капустин обратил внимание, что переговоры должны были длиться всего несколько часов, однако затянулись на два дня. Он предположил, что российский президент мог убеждать Лукашенко в необходимости более активных действий, хотя подтверждений этому нет.

"Мы можем только догадываться, что там происходило. Но, судя по всему, Владимир Владимирович убеждал господина Лукашенко в том, что у него нет вариантов. Думаю, в этом и заключается суть этой встречи", — сказал Капустин.

Кроме того, Капустин сообщил, что в настоящее время в Беларуси проходят учения подразделений территориальной обороны. По его словам, там также формируются десантно-штурмовые группы. Он считает, что эти меры могут свидетельствовать о подготовке к одному из возможных сценариев развития событий, однако не привел доказательств того, что речь идет о непосредственной подготовке к новому наступлению.

Напомним, что Беларусь продолжает формировать четвертую десантно-штурмовую бригаду, которую планируется разместить под Гомелем, менее чем в 40 км от границы с Украиной. Создание нового подразделения уже началось: сформирован первый батальон, ведётся набор личного состава.

Также Фокус писал, что в июле украинские пограничники начали готовиться к возможному нападению с территории Беларуси. На северной границе обустраивают "килзону" для сдерживания врага — возводят противотанковые рвы, заграждения из колючей проволоки и устанавливают бетонные "зубы дракона".