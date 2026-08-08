Росіяни на Київщині вбили директорку ліцею "Спаський", її чоловіка та трирічного онука

У селі Пухівка Київської області внаслідок ворожої атаки загинула директорка ліцею № 124 "Спаський" Галина Кучер. Також дрони забрали життя її чоловіка та трирічного онука.

В ніч на 8 серпня у селі Пухівка в Броварському районі п'ять ворожих БпЛА влучили у двоповерховий будинок, де проживала родина. Батьки трирічного хлопчика отримали уламкові поранення та опіки. На сторінці ліцею у Facebook написали теплі слова про пані Галину.

"З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель Кучер Галини Петрівни, директорки ліцею №124 "Спаський", учителя-методиста та відмінника освіти України, яка загинула внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Київщину… Неможливо змиритися з тим, що людина, яка все своє життя працювала заради майбутнього дітей, сама стала жертвою війни", — написали колеги Галини Кучер.

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15-річного онука пані Галини госпіталізовано до реанімаційного відділення. Також постраждав 21-річний сусід, який після влучання прийшов на допомогу родині. Тоді росіяни нанесли повторний удар по цивільним.

Атака на Київщину 8 серпня — що відомо

Росія вночі атакувала Україну шістьма балістичними ракетами та 151 дроном, ППО збила 135 БпЛА.

Близько першої години ночі у приватне домоволодіння у Пухівці влучили п'ять російських дронів. Двоповерховий житловий будинок повністю знищено, виникла пожежа. Також пошкоджено господарські споруди та два автомобілі.

Росіяни цілеспрямовано атакували будинок із цивільними в селі Пухівка Фото: ДСНС

У селі Пухівка внаслідок російської атаки дронами загинули дідусь, бабуся та їхній трирічний онук, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Російські пропагандистські ЗМІ заявили, що в Пухівці "Герані" вдарили по складу на території промислового підприємства".

Нагадаємо, Фокус писав про атаку росіян на Київ та Київську область. Тоді в столиці виникли пожежі в кількох районах.

Також ми розповідали про те, що очікує українців без антибалістики. На думку ексглави МЗС Кулеби, є три-чотири варіанти отримання антибалістики, але усі вони малоймовірні.