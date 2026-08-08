Россияне в Киевской области убили директора лицея "Спасский", ее мужа и трехлетнего внука

В селе Пуховка Киевской области в результате вражеской атаки погибла директор лицея № 124 "Спасский" Галина Кучер. Также дроны унесли жизни её мужа и трёхлетнего внука.

В ночь на 8 августа в селе Пуховка Броварского района пять вражеских БПЛА попали в двухэтажный дом, где проживала семья. Родители трехлетнего мальчика получили осколочные ранения и ожоги. На странице лицея в Facebook написали теплые слова о Галине.

"С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели Галины Петровны Кучер, директора лицея №124 "Спасский", учителя-методиста и отличника образования Украины, которая погибла в результате ночной атаки российских беспилотников на Киевскую область… Невозможно смириться с тем, что человек, всю свою жизнь работавший ради будущего детей, сам стал жертвой войны", — написали коллеги Галины Кучер.

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15-летний внук Галины был госпитализирован в реанимационное отделение. Также пострадал 21-летний сосед, который после обстрела пришел на помощь семье. Тогда россияне нанесли повторный удар по мирным жителям.

Нападение на Киевскую область 8 августа — что известно

Ночью Россия нанесла удар по Украине шестью баллистическими ракетами и 151 дроном, ПВО сбила 135 БПЛА.

Около часа ночи пять российских дронов попали в частный дом в Пуховке. Двухэтажный жилой дом полностью уничтожен, возник пожар. Также повреждены хозяйственные постройки и два автомобиля.

Россияне целенаправленно обстреляли дом, в котором находились мирные жители, в селе Пуховка Фото: ГСЧС

В селе Пуховка в результате российской атаки с использованием дронов погибли дедушка, бабушка и их трехлетний внук, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Российские пропагандистские СМИ заявили, что в Пуховке "Герань" нанесла удар по складу на территории промышленного предприятия.

Напомним, Фокус писал об атаке россиян на Киев и Киевскую область. Тогда в столице в нескольких районах возникли пожары.

Кроме того, мы рассказывали о том, что ждет украинцев без противоракетной обороны. По мнению бывшего главы МИД Кулебы, существует три-четыре варианта получения противоракетной обороны, но все они маловероятны.