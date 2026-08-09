В російському Бєлгороді пролунали вибухи через "масовану атаку" дронів: деталі (фото, відео)
В російському Бєлгороді повідомляють про низку вибухів і пожежі. За словами місцевих мешканців, в середмісті сталася масована атака дронів, а місцева ППО збивала БПЛА над доміками людей.
Мешканці Бєлгорода також вказують, що в місті є руйнування та пожежі після роботи місцевої ППО. Кадри з російського міста опублікував моніторинговий канал Exilenova+.
"Після вибухів пожежі в різних районах міста. ППОшники збивали БПЛА над будинками", — вказано в повідомленні.
Згодом видання "Пепел" вказало, що пожежі сталися в середмісті Бєлгорода. Наразі займання зафіксовані на вулиці Літвінова та проспекті Слави.
Місцева влада наразі не коментує наслідки ударів дронів. Повітряна тривога через загрозу БПЛА в російському регіонті триває понад 4 годин.
Раніше Фокус повідомляв про те, як під атакою перебуває місцеве ФСБ у Бєлгороді. За попередніми даними, у Бєлгороді кілька БПЛА ударили по території управління ФСБ Бєлгородської області на вулиці Преображенській.
Згодом стало відомо, що в Бєлгороді дрони атакували місцевий ВНЗ. За попередніми даними, місцевий університет мав стосунок до виробництва дронів для ЗС РФ.