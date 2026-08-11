Долітають 5–9 %: Україна втричі збільшила кількість ударів по глибині території РФ, але є проблема, — AP

Україна суттєво збільшила кількість ударів на великі відстані по Росії, проте лише незначна частина запущених боєприпасів влучає у визначені цілі.

У липні було завдано втричі більше таких ударів, ніж у січні, повідомляє Associated Press з посиланням на дані незалежної організації з моніторингу конфліктів ACLED.

Численні удари вглиб території РФ змусили її збройні сили розтягнути систему ППО на велику територію.

Згідно з аналізом AP, що ґрунтується на заявах російських чиновників, державних ЗМІ та українських військових, більшість ударів України була зосереджена на чотирьох ключових категоріях цілей.

Нафтова інфраструктура , щоб позбавити Кремль доходів від експорту палива та створити дефіцит для пересічних росіян.

, щоб позбавити Кремль доходів від експорту палива та створити дефіцит для пересічних росіян. Оборонне виробництво , щоб підірвати довгострокову здатність Росії виробляти зброю.

, щоб підірвати довгострокову здатність Росії виробляти зброю. Системи ППО , щоб розчистити шлях для своїх ракет і безпілотників у тил.

, щоб розчистити шлях для своїх ракет і безпілотників у тил. Великі склади роздрібної торгівлі, щоб підірвати економіку країни-агресора.

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Україна збільшує виробництво різних видів зброї та скорочує традиційні цикли досліджень і виробництва з десятиліть до років або навіть місяців. Однак вона досі не може виробляти власну балістику в потрібному обсязі, а також страждає від нестачі антибалістичних засобів, якими союзники не можуть забезпечити її в необхідній мірі.

І хоча українські розробники почали вирішувати проблеми навігації своїх ракет, таких як "Фламінго", ця зброя, як і раніше, не є такою точною — або такою непомітною — як її західні аналоги. Це часто означає, що для подолання російської ППО та забезпечення проходу ракети необхідно запустити сотні безпілотників.

Це дорогий і трудомісткий спосіб ведення війни, оскільки лише 5–9 % ракет і дронів, випущених Україною, долають російську ППО, заявив Джек Вотлінг, старший науковий співробітник лондонського аналітичного центру RUSI.

Чим болючішими є удари України по тилах РФ, тим безжалісніше Росія бомбить мирні міста країни, в яку вона повномасштабно вторглася у 2022 році. Аналітики відзначають різке зростання кількості загиблих від обстрілів мирних жителів. За даними ООН, за перші шість місяців року в Україні загинуло 1396 цивільних осіб.

Нагадаємо, екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що Росія посилить обстріли українських міст балістичною зброєю, а також розкритикував Південну Корею за відмову надавати допомогу у вигляді зброї.

Також повідомлялося, що КНДР розгортає в Росії ракетний підрозділ для нанесення ударів по Україні.