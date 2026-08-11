Долетают 5-9%: Украина втрое нарастила deep strike по РФ, но есть проблема, — AP

Украина существенно нарастила количество ударов на большие расстояния по России, однако только незначительная часть запущенного вооружения поражает заданные цели.

В июле было нанесено в три раза больше таких ударов, чем в январе, сообщает Associated Press со ссылкой на данные независимого мониторинга конфликтов ACLED.

Многократные удары вглубь территории РФ вынудили ее вооруженные силы растянуть систему ПВО на большую территорию.

Согласно анализу AP, основанному на заявлениях российских чиновников, государственных СМИ и украинских военных, большинство ударовы Украины были сосредоточены на четырех ключевых категориях целей.

Нефтяная инфраструктура , чтобы лишить Кремль доходов от экспорта топлива и создать дефицит для обычных россиян.

, чтобы лишить Кремль доходов от экспорта топлива и создать дефицит для обычных россиян. Оборонное производство , чтобы подорвать долгосрочную способность России производить оружие.

, чтобы подорвать долгосрочную способность России производить оружие. Системы ПВО , чтобы расчистить путь для своих ракет и беспилотников в тылы.

, чтобы расчистить путь для своих ракет и беспилотников в тылы. Крупные склады розничной торговли, чтобы подорвать экономику страны-агрессора.

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Украина увеличивает производство различных видов оружия и сокращая традиционные циклы исследований и производства с десятилетий до лет или даже месяцев. Однако она до сих пор не может производить собственную баллистику в нужном объеме, а также страдает от нехватки антибаллистических средств, которыми союзники не могут обеспечить ее в необходимой мере.

И хотя украинские разработчики начали решать проблемы навигации своих ракет, таких как "Фламинго", это оружие по-прежнему не такое точное — или такое малозаметное — как его западные аналоги. Это часто означает, что для преодоления российской ПВО и обеспечения прохода ракеты необходимо запустить сотни беспилотников.

Это дорогостоящий и трудоемкий способ ведения войны, поскольку только 5-9% выпущенных Украиной ракет и дронов преодолевают российскую ПВО, заявил Джек Уотлинг, старший научный сотрудник лондонского аналитического центра RUSI.

Чем болезненнее удары Украины по тылам РФ, тем безжалостнее Россия бомбит мирные города страны, в которую полномасштабно вторглась в 2022 году. Аналитики отмечают резкий рост количества погибших от обстрелов мирных жителей. По данным ООН, за первые шесть месяцев года в Украине погибло 1396 гражданских.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Россия усилит обстрелы украинских городов баллистикой, а также раскритиковал Южную Корею за отказ помогать оружием.

Также сообщалось, что КНДР разворачивает в России ракетное подразделение для ударов по Украине.