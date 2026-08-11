"Це мій обов'язок": депутат РФ похизувався вбивствами українців на війні та нагородою від Путіна

Російський депутат Держдуми Віталій Мілонов заявив, що під час війни проти України особисто вбивав людей. За його словами, за участь у бойових діях він отримав від президента РФ Володимира Путіна орден Мужності.

Як розповів російський депутат Держдуми РФ та член партії "Единая Россия" Віталій Мілонов в інтерв’ю YouTube-каналу "Дневник хача", нагороду йому вручили за участь у так званій "спеціальній військовій операції".

Ба більше, російський політик підтвердив, що має орден Мужності, і, зокрема, указ про його нагородження підписав Путін. Водночас Мілонов заявив, що нагороду отримав не просто за перебування на фронті, а за конкретні бойові дії.

За його словами, подробиці нагородження наразі не розголошуються, оскільки відповідні президентські укази мають закритий характер. Водночас депутат прямо заявив, що йдеться саме про його участь у бойових діях.

Відео дня

Також під час розмови Мілонова запитали, чи доводилося йому вбивати людей на війні, і він з впевненістю відповів ствердно. Він розповів, що виконував обов’язки старшого навідника гармати МТ-12 "Рапіра".

За словами російського депутата, така гармата застосовується на відстані приблизно 2–3 км від передової, а її дальність стрільби становить близько 6–7 км. Мілонов зазначив, що завданням розрахунку є ураження живої сили та техніки противника.

Фактично він визнав, що під час бойових дій здійснював обстріли українських позицій і людей. На запитання про те, як йому живеться після вбивства людей, депутат відповів, що не відчуває через це докорів сумління.

Що цікавіше, він назвав знищення противника "обов’язком військового" та заявив, що не вважає морально складним виконання таких наказів. Свою позицію росіян цинічно пояснив тим, що люди, яких він називає "ворогами", нібито не прийшли б до російських військових "пити чай".

"Ні. Це твій обов’язок як військового. Ви думаєте, якби я їх не вбив, вони прийшли б до нас і пили з нами чай? Ні, звісно. Вороги. Твоє завдання — їх знищити", — відповів депутат на питання ведучого.

Серед іншого, російський політик висловився щодо можливого завершення війни. На його думку, ситуація залишається складною, однак припустив, що так звана "СВО" може закінчитися найближчим часом.

Мілонов пов’язав свій прогноз із територіальними завданнями, які, за його словами, Росія нібито незабаром виконає. Водночас депутат визнав, що остаточне рішення щодо продовження або припинення війни ухвалює особисто Володимир Путін як верховний головнокомандувач.

Він додав, що хотів би якнайшвидшого завершення бойових дій, особливо з огляду на власний досвід перебування на фронті.

Також Фокус писав, що російський пропагандист Іван Охлобистін заявив, що Росія нібито "звільнить" Київ та Одесу до 2030 року, а вже у 2040-му на країну-агресора начебто чекатиме "тріумф". Свої слова він пояснив посиланням на нібито "аналіз пророцтв".

У 2025 році повідомлялося, що брат Віталія Мілонова Олександр добровільно вирушив воювати проти України та служив у розвідувальному підрозділі "Третьої загальновійськової армії ЛНР". Після поранення його перевели до шпиталю, де стан здоров’я погіршився, а згодом він помер.