"Это мой долг": депутат Госдумы похвастался убийствами украинцев на войне и наградой от Путина

Российский депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что во время войны против Украины лично убивал людей. По его словам, за участие в боевых действиях он получил от президента РФ Владимира Путина орден "Мужества".

Как рассказал российский депутат Госдумы РФ и член партии "Единая Россия" Виталий Милонов в интервью YouTube-каналу "Дневник хача", награду ему вручили за участие в так называемой "специальной военной операции".

Более того, российский политик подтвердил, что имеет орден "Мужества", и, в частности, указ о его награждении подписал Путин. При этом Милонов заявил, что награду получил не просто за пребывание на фронте, а за конкретные боевые действия.

По его словам, подробности награждения пока не разглашаются, поскольку соответствующие президентские указы носят закрытый характер. В то же время депутат прямо заявил, что речь идет именно о его участии в боевых действиях.

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Кроме того, во время беседы Милонова спросили, приходилось ли ему убивать людей на войне, и он уверенно ответил утвердительно. Он рассказал, что исполнял обязанности старшего наводчика пушки МТ-12 "Рапира".

По словам российского депутата, такая пушка применяется на расстоянии примерно 2–3 км от передовой, а её дальность стрельбы составляет около 6–7 км. Милонов отметил, что задачей расчёта является поражение живой силы и техники противника.

Фактически он признал, что во время боевых действий обстреливал украинские позиции и людей. На вопрос о том, как ему живется после убийства людей, депутат ответил, что не испытывает из-за этого угрызений совести.

Что еще более интересно, он назвал уничтожение противника "обязанностью военного" и заявил, что не считает выполнение таких приказов морально сложным. Свою позицию россиянин цинично объяснил тем, что люди, которых он называет "врагами", якобы не пришли бы к российским военным "пить чай".

"Нет. Это твой долг как военного. Вы думаете, если бы я их не убил, они пришли бы к нам и пили бы с нами чай? Нет, конечно. Враги. Твоя задача — уничтожить их", — ответил депутат на вопрос ведущего.

В частности, российский политик высказался по поводу возможного завершения войны. По его мнению, ситуация остается сложной, однако он предположил, что так называемая "СВО" может закончиться в ближайшее время.

Милонов связал свой прогноз с территориальными задачами, которые, по его словам, Россия якобы вскоре выполнит. В то же время депутат признал, что окончательное решение о продолжении или прекращении войны принимает лично Владимир Путин как верховный главнокомандующий.

Он добавил, что хотел бы как можно скорейшего прекращения боевых действий, особенно с учетом собственного опыта пребывания на фронте.

Также Фокус писал, что российский пропагандист Иван Охлобыстин заявил, что Россия якобы "освободит" Киев и Одессу к 2030 году, а уже в 2040-м страну-агрессора якобы ждет "триумф". Свои слова он объяснил ссылкой на якобы "анализ пророчеств".

В 2025 году сообщалось, что брат Виталия Милонова Александр добровольно отправился воевать против Украины и служил в разведывательном подразделении "Третьей общевойсковой армии ЛНР". После ранения его перевели в госпиталь, где состояние здоровья ухудшилось, а впоследствии он скончался.