Польща таки передасть Україні свої винищувачі МіГ-29: натомість отримає "дронові ноу-хау"

Варшава та Київ завершують переговори щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29. Натомість Польща має отримати українські технології та велику кількість різноманітних безпілотників.

Очікується, що переговори між Києвом та Варшавою продемонструють результати вже найближчими тижнями, і в Україну відправлять старі польські МіГ-29. Про це повідомило видання Wirtualna Polska.

Також найближчими тижнями українські дрони мають відправити до Польщі.

Міністерство оборони Польщі розкрило, що переговори щодо цього питання пришвидшилися, коли керівником Служби зовнішньої розвідки України став колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров. Саме він від початку повномасштабної російсько-української війни займається "найделікатнішими питаннями", пов'язаними з переговорами з російською та американською стороною.

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Видання пише, що президент України Володимир Зеленський доручив Умєрову вести переговори щодо угод про безпілотники.

"Польща сприймає цю зміну позитивно, але без надмірної довіри", — йдеться у публікації.

Польська сторона побоююється, що, попри домовленості щодо передання дронів, українські компанії можуть опинитися у надзвичайній ситуації через війну з Росією і в останній момент відмовитися передати безпілотники.

До того заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька відповіла, чи передасть Варшава Києву ракети-перехоплювачі Patriot. На це вона сказала, що це питання буде вирішуватися "на найвищому рівні". Неофіційні джерела кажуть, що Польща може передати Україні декілька ракет.

Нагадаємо, у липні заступник міністра оборони Польща Павел Залевський в етері польського радіо Radio ZET заявляв, що Варшава отримала запит від іншої країни НАТО на винищувачі МіГ-29, які були обіцяні Україні.

Раніше видання Wirtualna Polska розповідало, що Польща спише МіГ-29, які мала передати Україні.