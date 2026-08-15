Відмовлявся відправити бійців на територію РФ: Еміль Ішкулов може очолити 11 корпус ЗСУ, — УП

Полковник Еміль Ішкулов, який раніше командував 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою, найближчим часом може очолити 11-й армійський корпус Сухопутних військ. Наразі це з’єднання відповідає за оборону Слов’янська та Краматорська — однієї з найнапруженіших ділянок фронту на Донеччині.

Як повідомляє видання "Українська правда" із посиланням на трьох власних співрозмовників у Силах оборони, серед яких є високопоставлені військові, Ішкулов має замінити на посаді нинішнього командира 11-го корпусу бригадного генерала Олексія Майстренка.

Зокрема, Майстренко очолив корпус близько пів року тому, однак тепер його можуть замінити. Офіційна причина такого рішення наразі не повідомлялася, але джерела видання безпосередньо в 11-му корпусі пов’язують можливу зміну керівництва з управлінськими підходами Майстренка, які, за їхньою оцінкою, не відповідали сучасним реаліям ухвалення рішень в умовах війни.

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Як уточнює "УП", 11-й армійський корпус відповідає за одну з найскладніших ділянок фронту — його підрозділи діють на Слов’янському та Краматорському напрямках, які залишаються важливими для російських військ у спробах просунутися вглиб Донецької області. Один із високопоставлених співрозмовників "Української правди" вважає, що призначення Ішкулова може суттєво посилити оборону на цих напрямках.

Військові джерела видання загалом позитивно оцінюють професійні та управлінські якості полковника. Бійці 80-ї бригади, які свого часу воювали під його командуванням, характеризують Ішкулова як вимогливого командира, який приділяв значну увагу дисципліні та виконанню поставлених завдань.

Нині Ішкулов обіймає посаду заступника командира 7-го корпусу Десантно-штурмових військ. У разі призначення на чолі 11-го корпусу він знову безпосередньо керуватиме великим військовим з’єднанням на одному з ключових напрямків фронту.

На новій посаді Ішкулову також доведеться тісно взаємодіяти з 3-м армійським корпусом, який виконує завдання в районі Лимана на Донеччині та Борової на Харківщині. Нещодавно 11-й корпус передав до його оперативного підпорядкування 81-шу та 54-ту бригади. Раніше ці підрозділи діяли північніше Слов’янська та перебували поруч із зоною відповідальності 3-го корпусу.

За інформацією "Української правди", Ішкулов може мати добрі робочі стосунки з командиром 3-го корпусу Андрієм Білецьким. Ймовірно, вони сформувалися ще під час бойових дій у районі Бахмута влітку 2023 року. Це може стати додатковим фактором для ефективної взаємодії між двома корпусами, які діють на суміжних ділянках фронту.

Водночас призначення Ішкулова має особливий контекст через його попередній досвід командування 80-ю бригадою. За даними "Української правди", під час Курської операції він відмовився вести підрозділ на територію Росії. Після цього полковник нібито потрапив у немилість до тодішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та був переведений на посаду заступника командира 7-го корпусу ДШВ.

Після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ ситуація, за інформацією джерел видання, змінилася. Драпатий вирішив повернути Ішкулову можливість командувати бойовим з’єднанням, і тепер полковник може очолити 11-й корпус, який відповідає за оборону Краматорська та Слов’янська.

Офіційного підтвердження призначення Ішкулова на посаду командира 11-го корпусу наразі немає.

Раніше Олексій Братущак розповідав, що 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" переходить під оперативне керівництво 1-го корпусу НГУ "Азов". За його словами, підрозділи полку, які нині виконують завдання на різних ділянках фронту, планують об’єднати, щоб надалі вони діяли на одному напрямку.

Також Фокус писав, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доручив Військовій службі правопорядку перевірити 225-й окремий штурмовий полк після журналістського розслідування. Йдеться, зокрема, про можливі випадки насильства та накази роззброювати військових і стріляти по них у разі відступу.