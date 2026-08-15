Отказывался отправить бойцов на территорию РФ: Эмиль Ишкулов может возглавить 11 корпус ВСУ, — УП

Полковник Эмиль Ишкулов, который ранее командовал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, в ближайшее время может возглавить 11-й армейский корпус Сухопутных войск. Сейчас это соединение отвечает за оборону Славянска и Краматорска — одного из самых напряженных участков фронта в Донецкой области.

Как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на трех собственных собеседников в Силах обороны, среди которых есть высокопоставленные военные, Ишкулов должен сменить на этом посту нынешнего командира 11-го корпуса бригадного генерала Алексея Майстренко.

В частности, Майстренко возглавил корпус около полугода назад, однако теперь его могут сменить. Официальная причина такого решения пока не сообщалась, но источники издания непосредственно в 11-м корпусе связывают возможную смену руководства с управленческими подходами Майстренко, которые, по их оценке, не соответствовали современным реалиям принятия решений в условиях войны.

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Как уточняет "УП", 11-й армейский корпус отвечает за один из самых сложных участков фронта — его подразделения действуют на Славянском и Краматорском направлениях, которые остаются важными для российских войск в попытках продвинуться вглубь Донецкой области. Один из высокопоставленных собеседников "Украинской правды" считает, что назначение Ишкулова может существенно усилить оборону на этих направлениях.

Военные источники издания в целом положительно оценивают профессиональные и управленческие качества полковника. Бойцы 80-й бригады, которые в свое время воевали под его командованием, характеризуют Ишкулова как требовательного командира, уделявшего большое внимание дисциплине и выполнению поставленных задач.

В настоящее время Ишкулов занимает должность заместителя командира 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск. В случае назначения на должность командующего 11-м корпусом он вновь будет непосредственно руководить крупным воинским соединением на одном из ключевых направлений фронта.

На новой должности Ишкулову также предстоит тесно взаимодействовать с 3-м армейским корпусом, который выполняет задачи в районе Лимана в Донецкой области и Боровой в Харьковской области. Недавно 11-й корпус передал в его оперативное подчинение 81-ю и 54-ю бригады. Ранее эти подразделения действовали севернее Славянска и находились рядом с зоной ответственности 3-го корпуса.

По информации "Украинской правды", Ишкулов, возможно, поддерживает хорошие рабочие отношения с командиром 3-го корпуса Андреем Билецким. Вероятно, они сложились ещё во время боевых действий в районе Бахмута летом 2023 года. Это может стать дополнительным фактором для эффективного взаимодействия между двумя корпусами, действующими на смежных участках фронта.

В то же время назначение Ишкулова имеет особый контекст в связи с его предыдущим опытом командования 80-й бригадой. По данным "Украинской правды", во время Курской операции он отказался вести подразделение на территорию России. После этого полковник якобы попал в немилость у тогдашнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и был переведен на должность заместителя командира 7-го корпуса ДШВ.

После назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ ситуация, по информации источников издания, изменилась. Драпатый решил вернуть Ишкулову возможность командовать боевым соединением, и теперь полковник может возглавить 11-й корпус, отвечающий за оборону Краматорска и Славянска.

Официального подтверждения назначения Ишкулова на должность командира 11-го корпуса пока нет.

Ранее Алексей Братущак рассказывал, что 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" переходит под оперативное руководство 1-го корпуса НГУ "Азов". По его словам, подразделения полка, которые в настоящее время выполняют задачи на различных участках фронта, планируется объединить, чтобы в дальнейшем они действовали на одном направлении.

Также Фокус сообщал, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый поручил Военной службе правопорядка провести проверку 225-го отдельного штурмового полка после журналистского расследования. Речь идет, в частности, о возможных случаях насилия и приказах разоружать военных и стрелять по ним в случае отступления.