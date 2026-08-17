Російський аналог Starlink: "Флеш" показав, звідки РФ може запускати супутники "Рассвет" (фото)

Росія активно розробляє свій аналог відключеного Starlink — супутники "Рассвет". У РФ є три потенційні точки для виведення цих супутників на орбіту.

Обидва рази супутники "Рассвет" запускалися з космодрому Плесецьк. В якості ракети-носія використовувалася одна й та ж ракета "Союз-2.1б", повідомляє радник президента та експерт з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його інформацією, супутники "Рассвет" також можна запускати ще з двох космодромів: "Байконур" і "Восточний".

Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Один ракетоносій "Союз-2.1б" виводить на орбіту 20 супутників. Щоб Росія створила базове угруповання супутників на орбіті, необхідно здійснити 12–15 запусків", — зазначає він.

Бескрестнов наголошує, що всі компоненти ракети "Союз-2.1б" (крім двигунів) випускаються на підприємстві "Прогрес", яке нещодавно зазнало ракетного обстрілу з боку "Фламінго".

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"Які саме пошкодження завдано і як вони вплинуть на графік запусків "Рассвет", мені невідомо. Однозначно, щоб зруйнувати таке величезне виробництво ракет, потрібно докласти чимало зусиль. Також різні частини готових ракет можуть зберігатися на космодромах або перебувати в дорозі", — пише експерт.

"Флеш" також згадав про ракету "Ангара-А5":

"Вона літає дуже рідко (раз у рік), але виготовляється окремо в Омську. Теоретично зараз може вивести на орбіту 60 супутників. Але чи є вона в наявності й чи готова — не знаю".

Видання Фокус писало про супутниковий зв’язок "Рассвет", який росіяни почали розвивати у 2026 році. Зокрема, у березні стало відомо про запуск одразу 16 супутників, що, як запевняли росіяни, стануть аналогом Starlink. Запуск здійснив проєкт "Бюро 1440", попередньо витративши три роки на підготовку та пробні запуски.

20 липня "Бюро 1440" офіційно повідомило про успішне виведення на орбіту другої серії супутників. У компанії заявили, що після відокремлення від ракети-носія всі космічні апарати встановили зв’язок із Центром управління польотами.

Після завершення перевірок та введення в експлуатацію основних підсистем вони почнуть перехід на робочі орбіти, де надаватимуть послуги супутникового широкосмугового зв’язку.

Минулого місяця Росія збільшила кількість супутників проекту "Рассвет" на орбіті приблизно до 40. За оцінкою Бескрестнова, для повноцінного використання цієї системи у військових цілях країні-агресору необхідно розгорнути ще щонайменше кілька сотень космічних апаратів.

Водночас він визнає, що росіяни поступово покращують свій зв'язок, і безпілотники РФ незабаром отримають можливість дистанційного онлайн-керування на всій території України.

Нагадаємо, що в травні командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадьяр" Бровді заявив, що Росія вже працює над власною альтернативою Starlink і, за нинішніх темпів, протягом року може створити мережу супутникового зв’язку вздовж усієї лінії фронту.

Один із супутників проєкту "Рассвет", який у РФ називають аналогом Starlink, вийшов із ладу, зійшов з орбіти та згорів в атмосфері. Водночас російські військові визнавали, що ця система поки що значно поступається Starlink через слабке покриття та обмежені можливості.