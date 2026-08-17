Российский аналог Starlink: "Флеш" показал, откуда РФ может запускать спутники "Рассвет" (фото)

Россия активно разрабатывает свой аналог отключенному Starlink — спутники "Рассвет". В РФ есть три потенциальных точки для вывода этих спутников на орбиту.

Оба раза спутники "Рассвета" запускались с космодрома Плесецк. В качестве ракеты-носителя использовалась одна и та же ракета "Союз-2.1б", сообщает советник президента и эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его информации, выводить спутники "Рассвет" также можно еще из двух космодромов: "Байконур" и "Восточный".

Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Один ракетоноситель "Союз-2.1б" запускает на орбиту 20 спутников. Чтобы Россия создала базовую группировку спутников на орбите, необходимо совершить 12–15 запусков", — констатирует он.

Бескрестнов подчеркивает, что все компоненты ракеты "Союз-2.1б" (кроме двигателей) выпускаются на предприятии "Прогресс", недавно атакованном ракетами "Фламинго".

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"Какие повреждения нанесены, и как они повлияют на график запусков "Рассвет", мне неизвестно. Однозначно, чтобы разрушить столь огромное производство ракет, нужно приложить немало усилий. Также разные части готовых ракет могут храниться на космодромах или находиться в пути", — пишет эксперт.

"Флеш" также упомянул ракету "Ангара-А5":

"Она летает очень редко (раз в год), но производится отдельно в Омске. Теоретически может потянуть 60 спутников сейчас на орбиту. Но есть ли она в наличии и готова, не знаю".

Фокус писал о спутниковой связи "Рассвет", которую россияне начали развивать в 2026 году. В частности, в марте стало известно о запуске сразу 16 спутников, которые, как уверяли россияне, станут аналогом Starlink. Запуск осуществил проект "Бюро 1440", предварительно потратив три года на подготовку и пробные запуски.

20 июля "Бюро 1440" официально сообщило об успешном выводе на орбиту второй серии спутников. В компании заявили, что после отделения от ракеты-носителя все космические аппараты установили связь с Центром управления полетами.

После завершения проверок и ввода в эксплуатацию основных подсистем они начнут переход на рабочие орбиты, где будут предоставлять услуги спутниковой широкополосной связи.

В прошлом месяце Россия довела количество спутников проекта "Рассвет" на орбите примерно до 40. По оценке Бескрестнова, для полноценного использования этой системы в военных целях стране-агрессору необходимо развернуть еще как минимум несколько сотен космических аппаратов.

Вместе с тем он признает, что россияне постепенно улучшают свою связь, и беспилотники РФ вскоре получат возможность дистанционного онлайн-управления на всей территории Украины.

Напомним, в мае командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Россия уже работает над собственной альтернативой Starlink и, при нынешних темпах, в течение года может создать сеть спутниковой связи вдоль всей линии фронта.

Один из спутников проекта "Рассвет", который в РФ называют аналогом Starlink, вышел из строя, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. В то же время российские военные признавали, что эта система пока значительно уступает Starlink из-за слабого покрытия и ограниченных возможностей.