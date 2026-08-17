"Іскра знову українська": бійці ССО показали, як звільняли населений пункт на Донеччині

Іскра — це радянська назва н.п. Андріївка-Клевцове. Російські війська тривалий час намагалися захопити це село на Олександрівському напрямку малими групами.

Для захоплення цього населеного пункту ворог використовував малі піхотні групи, які поступово займали позиції. Однак бійці ССО провели комплексну операцію зі звільнення населеного пункту та повідомили, що взяли полонених.

Сили спеціальних операцій ЗСУ звільнили село Андріївка-Клевцове Донецької області

"30 військовослужбовців РФ були змушені здатися в полон. Тих, хто продовжив чинити опір, було знищено. Андріївка-Клевцове знову під контролем України", — додали в ССО.

Українські захисники також оприлюднили відео про те, як звільняли село.

"На відео — наземна фаза операції: просування спецпризначенців, витіснення противника з позицій та відновлення контролю над територією", — розповіли українські бійці.

Відео дня

Нагадаємо, під час боїв в Африці загинув російський пілот, який служив у приватній воєнній компанії "Вагнер" та паралельно писав позитивні дописи про смерті українців у Z-пабліку на майже 170 тис. Користувачів.

Також стало відомо, що четверо саперів Міністерств надзвичайних ситуацій Росії підірвались на вибуховому пристрої під Севастополем.