"Искра снова украинская": бойцы ССО показали, как освобождали населенный пункт в Донецкой области

"Искра" — это советское название населённого пункта Андреевка-Клевцово. Российские войска долгое время пытались захватить это село на Александровском направлении небольшими группами.

Для захвата этого населенного пункта противник использовал небольшие пехотные группы, которые постепенно занимали позиции. Однако бойцы ССО провели комплексную операцию по освобождению населенного пункта и сообщили, что взяли пленных.

Силы специальных операций ВСУ освободили село Андреевка-Клевцово в Донецкой области

"30 военнослужащих РФ были вынуждены сдаться в плен. Те, кто продолжал сопротивляться, были уничтожены. Андреевка-Клевцово вновь находится под контролем Украины", — добавили в ССО.

Украинские защитники также обнародовали видео о том, как они освобождали село.

"На видео — наземная фаза операции: продвижение спецназовцев, вытеснение противника с позиций и восстановление контроля над территорией", — рассказали украинские бойцы.

Відео дня

Напомним, что в ходе боевых действий в Африке погиб российский пилот, который служил в частной военной компании "Вагнер" и параллельно публиковал позитивные посты о гибели украинцев в Z-паблике, насчитывающем почти 170 тыс. пользователей.

Также стало известно, что четверо саперов Министерства чрезвычайных ситуаций России подорвались на взрывном устройстве под Севастополем.