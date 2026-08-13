В Севастополе погибли четверо российских саперов: что взорвалось в Крыму (карта)

Четверо саперов Министерства чрезвычайных ситуаций России подорвались на взрывном устройстве под Севастополем, заявили оккупационные власти. Появились фотографии саперов, которые ранее работали на временно оккупированных территориях Украины. Между тем представители сил сопротивления указали координаты места взрыва, расположенного рядом с военными объектами РФ. Что произошло в Крыму, кроме подрыва военнослужащего днём 13 августа?

Под Севастополем погибли пять россиян, говорится в сообщении главы оккупационных властей Севастополя Михаила Развожаева. Уточняется, что погибли четверо пиротехников МЧС РФ и еще один человек — охранник неуказанного объекта. Причина гибели — детонация взрывного устройства на БПЛА, который обнаружили в определенной местности и планировали обезвредить.

Информация о гибели четырех саперов РФ в Крыму появилась на канале Развожаева в 12:29 13 августа. Чиновник привел имена погибших и кратко описал их биографии. Указано, что подорвались саперы спецотряда МИД РФ: два капитана — Антон Чудаков (начальник отделения) и Александр Панчук (старший инженер), прапорщик Артем Дуплин (водитель), Роман Пилипчук (сапер). Имя погибшего сторожа — Василий Староверов. В сообщении представителя оккупантов также есть фото саперов. Указан возраст — мужчинам было от 29 до 49 лет, и что двое из них были "заслуженными саперами Севастополя". Развожаев написал, что эти люди занимались разминированием во время войны РФ против Украины — работали на оккупированном Донбассе и в Крыму, а также в Курской области.

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Взрывы в Крыму — саперы РФ, погибшие под Севастополем 13 августа Фото: Telegram

Взрывы в Крыму — подробности

О взрыве в Крыму под Севастополем сообщили в канале сил сопротивления "Крымский ветер", причем информация появилась в 10:47, за два часа до заявления Развожаева. В сообщении указано, что на дороге на юго-восточной окраине города стоит машина МЧС РФ, а рядом — погибшие саперы. Причина смерти не указана, но зато есть точные координаты — 44° 34′ 35″ N, 33° 36′ 44,2″ E: это местность на так называемой "президентской дороге", недалеко от Сахарной Головы и Штурмового. В сообщении отмечается, что информацию получили от неуказанных подписчиков, которые заметили машину Ford Transit МНС РФ, а в ней — трех мертвых саперов. Уточняется, что рядом — подстанция 330 кВ "Севастополь".

Взрывы в Крыму — координаты машины саперов РФ, погибших под Севастополем 13 августа Фото: Крымский ветер

На карте военных объектов РФ в Крыму, составленной СМИ "Радио Свобода", обозначены еще две цели, которые могли бы заинтересовать дроны ВСУ. Речь идет о военном городке 12-го зенитного ракетного полка и об одной из площадок 12-го зенитно-ракетного полка в Севастополе. Впрочем, поблизости находятся и другие военные базы, а в 2 км — Балаклавская ТЭС, которая снабжает Севастополь электроэнергией: точно неизвестно, где произошла детонация и сторож какого объекта погиб вместе с саперами.

Взрывы в Крыму — объекты ВС РФ рядом с автомобилем саперов РФ, погибших под Севастополем 13 августа Фото: Радио Свобода

Отметим, что Фокус писал о взрывах в Крыму, произошедших в результате атак Сил обороны Украины. Один из ударов был нанесен в ночь на 12 августа, а местные жители жаловались на звуки взрывов и стрельбы. После атаки в канале "Крымский ветер" сообщили, что в ряде населенных пунктов пропало электроснабжение. В ночь на 13 августа в Крыму также было шумно. После этого Развожаев заявил, что в Севастополе произошел блэкаут, и посоветовал россиянам экономить заряд телефонов.

Напоминаем, что днем 13 августа стало известно о взрыве в центре Севастополя: возможно, погиб офицер геодезической службы РФ, командир подводной лодки "Запорожье".