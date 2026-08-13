У Севастополі загинуло четверо російських саперів: що здетонувало в Криму (карта)

Четверо саперів Міністерств надзвичайних ситуацій Росії підірвались на вибуховому пристрої під Севастополем, заявила окупаційна влада. З'явились фотографії саперів, які раніше працювали на тимчасово окупованих територіях України. Тим часом представники сил опору вказали координати точки вибуху, яка розташована поруч з військовими об'єктами РФ. Що сталось в Криму, окрім підриву топвійськового вдень 13 серпня?

Під Севастополем загинуло п'ятеро росіян, ідеться у дописі очільника окупаційної влади Севастополя Михайла Развожаєва. Уточнюється, що підірвали четверо піротехніків МНС РФ та ще один чоловік — охоронець невказаного об'єкта. Причина загибелі — детонація вибухового пристрою на БпЛА, який виявили у певній місцевості та планували знешкодити.

Інформація про смерть чотирьох саперів РФ в Криму з'явилась у каналі Развожаєва о 12:29 13 серпня. Посадовець навів імена загиблих та коротко описав біографію. Вказано, що підірвались сапери Спецзагону МЗС РФ: два капітани Антон Чудаков (начальник відділення) та Олександр Панчук (старший інженер), прапорщик Артем Дуплін (водій), Роман Пилипчук (сапер). Ім'я загиблого сторожа — Василь Старовєров. У дописі представника окупантів також є фото саперів. Також вказаний вік — чоловікам було від 29 до 49 років, і що двоє з них були "заслуженими саперами Севастополя". Развожаєв написав, що ці люди займались розмінуванням під час війни РФ проти України — працювали на окупованому Донбасі та в Криму, і також в Курській області.

Відео дня

Вибухи в Криму — сапери РФ, які загинули під Севастополем 13 серпня Фото: Telegram

Вибухи в Криму — деталі

Про вибух в Криму під Севастополем написали у каналі сил опору "Крымский ветер", при чому інформація з'явилась о 10:47, за дві години до заяви Развожаєва. У дописі вказано, що на дорозі на південно-східних околицях міста стоїть машина МНС РФ, і поруч — загиблі сапери. Причина смерті не вказана, але натомість є точні координати — 44° 34′ 35″ N, 33° 36′ 44.2″ E: це місцевість на так званій "президентській дорозі", неподалік від Сахарної Голови та Штурмового. У повідомленні наголошується, що інформацію отримали від невказаних дописувачів, які помітили машину Ford Transit МНС РФ, а в ній — трьох мертвих саперів. Уточнюється, що поряд — підстанція 330 кВ "Севастополь".

Вибухи в Криму — координати машини саперів РФ, які загинули під Севастополем 13 серпня Фото: Крымский ветер

На карті військових об'єктів РФ в Криму, складеній медіа "Радіо Свобода", позначені ще дві цілі, які могли б зацікавити дрони ЗСУ. Ідеться про військове містечко 12-го зенітного ракетного полку та про один із майданчиків 12-го зенітно-ракетного полку Севастополя. Втім, поруч є інші військові бази, а за 2 км — Балаклавська ТЕС, яка живить електроенергією Севастополь: точно не відомо, де сталась детонація і сторож якого об'єкта загинув разом з саперами.

Вибухи в Криму — об'єкти ЗС РФ поруч з машиною саперів РФ, які загинули під Севастополем 13 серпня Фото: Радіо Свобода

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у Криму, які стались внаслідок атак Сил оборони України. Один з ударів відбувся в ніч на 12 серпня, а місцеві жителі скаржились на звуки вибухів та стрілянини. Після атаки у каналі "Крымский ветер" написали, що у низці населених пунктів зникло електропостачання. В ніч на 13 серпня у Криму також було гучно. Після цього Развожаєв заявив, що стався блекаут у Севастополі й порадив росіянам економити заряд телефонів.

Нагадуємо, вдень 13 серпня стало відомо про вибух в центрі Севастополя: міг загинути топофіцер РФ, командир підводного човна "Запоріжжя".