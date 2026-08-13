В Африке разбился российский пилот: был "вагнеровцем" и хотел уничтожить украинцев, — соцсети

В ходе боевых действий в Африке погиб российский пилот, который служил в частной военной компании "Вагнер" и параллельно публиковал позитивные посты о гибели украинцев в Z-паблике, насчитывающем почти 170 тыс. подписчиков, сообщили в сети. Россиянина назвали настоящим "гусем" и "горизонтальным". Что известно о гибели гражданина РФ в тысячах километров от родины?

Инцидент произошел в "одной из африканских республик", говорится в посте в российском антиукраинском паблике. Также утверждается, что пилот погиб при выполнении боевого задания. Указано, что погибшего звали Дмитрий Сердинов с позывным "Старый": возраст и дата смерти не указаны.

Сообщение о смерти Сердинова появилось днем 13 августа. Выяснилось, что погибший был пилотом штурмовика ВС РФ и служил в 18-м гвардейском авиационном полку. Кроме того, россиянин входил в состав авиационного подразделения ЧВК "Вагнер". Россиянина назвали "диким гусем" и пожелали ему "вечного полета".

Африка и РФ — информация о смерти Дмитрия Сердинова Фото: Скриншот

Африка и РФ — подробности

Других подробностей о гибели российского пилота в Африке нет. При этом на Z-канале, которым он управлял, указано, что над ним работали трое администраторов: теперь их двое — вертолетчики ("вертикальные"). Кроме того, на портале ГУР Минобороны сообщается, что 18-я АШП ВС РФ, в которой служил погибший, участвует в войне РФ против Украины с первых дней вторжения в 2022 году. Между тем СМИ писали об основных африканских странах, в которых воюют наемники ЧВК "Вагнера" и, с лета 2025 года, "Африканского корпуса" Минобороны РФ: это Мали, Центральноафриканская Республика, Ливия, а также Буркина-Фасо, Нигер и другие. На сегодняшний день не удалось найти подтверждения от местных повстанцев и членов военизированных формирований о том, что они на днях сбили самолет, связанный с РФ. Единственная информация — публикация на портале Globalmilitary о том, что 4 июля туареги сбили Су-24, и также вертолет Ми-24: шла речь о районе Гао в Мали.

Відео дня

Отметим, что в апреле Фокус писал о нападении повстанцев Мали на военную базу, на которой находились наемники"Африканского корпуса" РФ. Помимо россиян, под удар попали представители властей этой африканской страны. Атаку провели туареги "Фронта освобождения Азавада" и джихадистская группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", которые вошли в город Кемаль. После недолгих боев ликвидировали министра обороны, а россиянам позволили отступить, оставив оружие и технику.

В начале апреля произошла еще одна атака туарегов на бывших "вагнеровцев", вошедших в состав"Африканского корпуса". Инцидент произошел в районе Кидаля в Мали: повстанцы атаковали лагерь с помощью дронов FPV, которые поразили все нужные цели. Один из предыдущих инцидентов произошел летом 2025 года. Африканцы опубликовали серию видео с фрагментами боя с "вагнеровцами" и заявили, что имели при себе только автоматическое оружие Калашникова.

Напоминаем, что в 2023 году стало известно о крушении самолета Ил-76 в Мали: СМИ сообщили, что на борту могли находиться наемники ЧВК "Вагнер".