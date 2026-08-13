В Африці розбився російський пілот: був "вагнерівцем" та хотів знищення українців, — соцмережі

Під час боїв в Африці загинув російський пілот, який служив у приватній воєнній компанії "Вагнер" та паралельно писав позитивні дописи про смерті українців у Z-пабліку на майже 170 тис. користувачів, повідомили у мережі. Росіянина назвали справжнім "гусаком" та "горизонтальним". Що відомо про загибель громадянина РФ на відстані тисяч кілометрів від батьківщини?

Інцидент відбувся у "одній з африканських республік", ідеться у дописі у російському антиукраїнському пабліку. Також запевняють, що пілот загинув під час виконання бойового завдання. Вказано, що загиблого звати Дмитро Сердінов з позивним "Старий": вік і дата смерті не вказані.

Допис про смерть Сердінова з'явився вдень 13 серпня. З'ясувалось, що загиблий був пілотом літака-штурмовика ЗС РФ та служив у 18 гвардійському авіаційному полку. Крім того, росіянин перебував у складі авіаційного підрозділу ПВК "Вагнер". Росіянина назвали "диким гусаком" та побажали "вічного польоту".

Африка та РФ — інформація про смерть Дмитра Сердінова Фото: Скриншот

Африка та РФ — деталі

Інших деталей про смерть російського пілота в Африці немає. Водночас, у Z-каналі, який він адміністрував, вказано, що над ним працювало троє адміністраторів: відтепер їх двоє вертолітників ("вертикальних"). Крім того, на порталі ГУР Міноборони повідомляється, що 18 АШП ЗС РФ, у якому служив загиблий, бере участь у війні РФ проти України з перших днів вторгнення у 2022 році. Тим часом медіа писали про основні африканські країни, у яких воюють найманці ПВК "Вагнера" і, з літа 2025, "Африканського корпусу" Міноборони РФ: це Малі, Центральноафриканська республіка, Лівія, і також Буркіна-Фасо, Нігер тощо. На сьогодні не вдалось відшукати підтвердження місцевих повстанців та членів воєнізованих формувань, що вони днями збили літак, дотичний до РФ. Єдина інформація — публікація на порталі Globalmilitary про те, що 4 липня туареги збили Су-24, а також вертоліт Мі-24: йшлося про район Гао в Малі.

Відео дня

Зазначимо, у квітні Фокус писав про напад повстанців Малі на військову базу, на якій перебували найманці "Африканського корпусу" РФ. Окрім росіян, під удар потрапили представники влади цієї африканської країни. Атаку провели туареги "Фронту визволення Азаваду" та джихадистське угруповання "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін", які увійшли у місто Кемаль. Після нетривалих боїв ліквідували міністра оборони, а росіянам дозволили відійти, залишивши зброю та техніку.

На початку квітні відбулась ще одна атака туарегів на колишніх "вагнерівців", які стали частиною "Африканського корпусу". Подія сталась у районі Кідаль у Малі: повстанців атакували табір FPV-дронами, які влучили по усіх потрібних цілях. Один з попередніх інцидентів стався влітку 2025 року. Африканці опублікували серію відео фрагментами бою з "вагнерівцями" та заявили, що мали при собі лише автоматика Калашникова.

Нагадуємо, у 2023 році стало відомо про падіння літака Іл-76 у Малі: медіа написали, що на борту могли бути найманці ПВК "Вагнер".