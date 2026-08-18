Після публічного звернення до Драпатого: у 121 бригаді заявили про налагодження забезпечення бійців

Після публічного відеозвернення військових ситуація змінилася на краще. В бригаді заявили про доставку найнеобхіднішого та окреслила подальший формат спілкування з родинами.

У 121 окремій бригаді Територіальної оборони ЗСУ заявили, що вирішили проблему із забезпеченням військових та задовольнили базові потреби підрозділу. Але нічого не сказали про ротацію. Пост з'явився у соцмережах 121-ї бригади ТрО.

У 121 окремій бригаді Територіальної оборони ЗСУ заявили, що вирішили проблему із забезпеченням військових Фото: Скриншот

В пості зазначили, що "щирий крик про допомогу та бажання близьких надати максимального розголосу питанню забезпечення конкретного підрозділу були почуті, а базові потреби — задоволені".

"Ми продовжуємо логістичне забезпечення наших підрозділів, підтримуємо зв'язок із воїнами. Командування батальйону має весь необхідний ресурс та засоби. Щоб уникнути ворожого впливу, вся подальша комунікація відбуватиметься виключно із сім'ями воїнів у рамках координаційної групи. Це люди, які насамперед мають право знати, що відбувається з їхніми близькими, та висловлювати свою думку", — пообіцяли у 121 окремій бригаді Територіальної оборони ЗСУ.

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Водночас у заяві нічого нема про ротацію, про яку просили бійці.

Жінка, яка раніше поширила звернення військових, повідомила, що постачання налагодилося і зараз немає проблем з їжею та медикаментами для військових.

"Ми бачимо зміни, постачання налагодилося, нагальних потреб в їжі, медикаментах не мають, деякі проблеми з водою мають. Я маю надію, що ці зрушення - це "не тимчасова акція". На майбутнє, дослухайтеся до проблем військовослужбовців", - зазначила жінка.

Нагадаємо, своє звернення бійці 121 окремої бригади територіальної оборони записали 9 серпня. Вони розповіли, що з квітня перебувають на бойових позиціях у Запорізькій області без ротації. І потерпають без їжі та води тижнями.

У заяві Сили оборони Півдня зазначили, що "висвітлені у відеозверненні дані відображають лише окремий фрагмент складної оперативної обстановки й не відтворюють повного контексту вжитих заходів". Втім, заявили, що готують ротацію.