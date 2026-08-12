Бійці 121-ї бригади заявили про проблеми з їжею та водою: що відповіло командування

Військовослужбовці 121-ї окремої бригади територіальної оборони заявили про проблеми із забезпеченням і відсутність ротації на Запорізькому напрямку. Командування угруповання "Південь" повідомило, що готує ротацію підрозділу.

Про це повідомили Сили оборони Півдня України у заяві щодо відеозвернення військовослужбовців 121-ї бригади.

Там зазначили, що підрозділ виконує бойові завдання на складній ділянці фронту в умовах безперервного вогневого впливу противника.

У відеозверненні військові заявляли, що перебувають на позиціях із квітня. За їхніми словами, воду могли не доставляти від трьох до семи діб, а їжу — раз на три-сім діб. Також вони повідомляли про проблеми з медикаментами та стан позицій.

Допис Сил оборони Фото: Скріншот

Сили оборони Півдня заявили, що наведені у відео дані є лише окремим фрагментом оперативної ситуації та “не відтворюють повного контексту вжитих заходів”. За останні 30 днів на позицію, за даними командування, доставили близько 240 кг продовольчого вантажу.

Відео дня

Командування повідомило, що зараз проводить комплекс заходів для ротації підрозділу. Її планують провести “у найстисліші терміни”, але лише тоді, коли безпекова ситуація дозволить зробити це без критичного ризику для військових.

Ситуація у 121-й бригаді: що відомо

Раніше військовослужбовці 121-ї бригади записали відеозвернення до нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Командир взводу вогневої підтримки 3-го батальйону 121-ї бригади лейтенант Сищук заявив, що військові не отримують достатньо води та їжі й потребують безпечного виходу з позицій.

За його словами, військових відправляли замінити бійців, які перебували на позиціях вісім місяців без ротації. Їм самим обіцяли ротацію через місяць, однак, як зазначив Сищук, вони залишаються на позиціях із квітня.

У 121-й бригаді також заявляли, що протягом місяця підрозділу Сищука доставили 27 пакунків загальною вагою близько 240 кг. Командування пояснювало затримки складною ситуацією на Запорізькому напрямку, несприятливими погодними умовами, діями російських військ і роботою засобів РЕБ.

Раніше капітан ЗСУ Данило Яковлев зазначав, що проводити ротацію військових на передовій кожні два місяці наразі складно через нестачу особового складу.

Водночас 30 квітня тодішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Згідно з документом, військові мають перебувати на позиціях не більше двох місяців, після чого їх повинні замінити протягом наступного місяця.